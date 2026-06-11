एल्विश यादव क्या हैं बीजेपी सपोर्टर ? सफाई देते हुए बोले- मैंने मेनका गांधी का जिक्र...

एल्विश यादव को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोग ऐसे दावे कर रहे थे कि वह बीजेपी सपोर्टर हैं। अब एल्विश ने इस पर सफाई दी है और सच बताया है।

एल्विश यादव पर आरोप लगता रहता है कि वो भाजपा के सपोर्टर हैं। इस पर उन्होंने अब सोशल मीडिया के जरिए सफाई पेश की है। उन्होंने इन अफवाहों और दावों को खारिज करते हुए कहा है कि वह किसी भी पार्टी के प्रति निजी निष्ठा नहीं रखते हैं। एल्विश ने पुरानी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा नेता मेनका गांधी ही थीं, जिन्होंने उन पर सांप के जहर वाले मामले पर आरोप लगाए थे। बाद में झूठा निकला।

किसी पार्टी से कोई अटैच्मेंट नहीं एल्विश ने लिखा कि जो लोग मुझे भाजपा का सपोर्टर बताते हैं, उनके लिए एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। वह भाजपा नेता मेनका गांधी ही थीं उस समय जिन्होंने मेरे खिलाफ सांप के जहर वाले मामले में झूठा केस किया था। इसलिए मेरा किसी भी पार्टी के लिए कोई भी व्यक्तिगत अटैचमेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें सही और गलत के बीच का फर्क पता है और वह मुद्दों के आधार पर ही उसका समर्थन करते हैं।

हमेशा स्टूडेंट्स का सपोर्ट किया सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर एल्विश यादव ने दावा किया कि वह हमेशा गलत के खिलाफ बोलते रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘मैंने हमेशा स्टूडेंट्स का सपोर्ट किया है, लेकिन स्टूडेंट एक्टिविजन के एजेंडा के तहत एंटी इंडिया का एजेंडा फैलाने के खिलाफ हैं।’

दो साल पहले भी मुद्दा उठाया था पिछले दिनों नीट पेपर लीक में एल्विश यादव की चुप्पी पर सवाल खड़े हुए थे। सोशल मीडिया पर उनके फॉलोवर्स ने उनके खिलाफ कई कमेंट्स किए थे। इस पर उन्होंने सफाई दी कि वह पेपर लीक्स के मुद्दे पहले भी उठाते रहे हैं और इसके खिलाफ रहेंगे। एल्विश ने कहा, ‘और जो पूछ रहे हैं कि मैंने नीट पेपर लीक पर क्यों नहीं बोला। मैंने इस पर दो साल पहले भी मुद्दा उठाया था और अब फिर से यही कर रहा हूं।’

एल्विश ने कहा कि वह पेपर लीक के पूरी तरफ से खिलाफ हैं और उन्हें लगता है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं जिस भी पोजिशन में रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। स्टूडेंट्स को फेयर सिस्टम मिलना चाहिए।

रेसिग्नेशन होना चाहिए एल्विश ने कहा कि अगर किसी के मंत्री के रेसिग्नेशन से मदद मिलती है तो इससे आगे जाकर ऐसा कुछ नहीं होगा। आखिर में एल्विश ने लिखा कि रेसिग्नेशन होना चाहिए। कोई भी ऐसा इंसान या पद स्टूडेंट्स के हितों और एजुकेशन सिस्टम के इंटीग्रिटी से ऊपर नहीं होना चाहिए।

एल्विश से पहले पूछा गया कि क्यों उन्होंने पेपर लीक पर नहीं कहा और बच्चे मर रहे हैं आत्महत्या से और सीबीएसई दिक्कत से। इस पर एल्विश ने कहा, ‘आप उसी का सपोर्ट करते हैं जो आपकी सोच या नैरेटिव के हिसाब से सही हो, उस देश पर हमला करते हैं जिसके बारे में आप बात करना बंद नहीं कर पाते और फिर हैरान होते हैं कि लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं।’