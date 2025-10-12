Hindustan Hindi News
एली अवराम का दावा सलमान खान ने किया है उन्हें इंडस्ट्री में प्रोटेक्ट, बोलीं- कई उनसे डरते हैं इसलिए...

एली अवराम का दावा है कि सलमान खान ने इस इंडस्ट्री में उन्हें प्रोटेक्ट किया है। उन्होंने यह भी बताया कि कोई भी उनके साथ मिसबिहेव नहीं करता और इसके पीछे कि उन्होंने एक वजह भी बताई है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 07:06 PM
सलमान खान एक ऐसे स्टार हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई एक्टर्स की मदद की है। कई एक्टर्स के बच्चों को लॉन्च भी किया है। अब सलमान को लेकर एली अवराम ने बात की। एली सबसे पहले साल 2013 में बिग बॉस 7 में नजर आई थीं। उसी साल फिर उन्होंने फिल्म मिकी वायरस से बॉलीवुड डेब्यू किया था। एली का नाम सलमान के साथ काफी जुड़ा है कि वह उनके कैम्प का हिस्सा हैं। अब एली ने बताया कि कैसे सलमान ने उन्हें सपोर्ट किया है।

सलमान को लेकर क्या बोलीं

एली ने स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘मैं सलमान खान के साथ टच में हूं। हाल ही में गणपति के दौरान हम कई सालों बाद मिले हैं। मैं दरअसल, ज्यादा टच में नहीं रहती हूं वैसे किसी से। मैं अपने बबल में रहती हूं और कई चीजों में फोकस कर रही हूं जो मुझे करना है। मैं अपने पर काफी काम करती हूं। कई चीजें हैं जिनपर कंट्रोल करना पड़ता है और उनका ध्यान रखना होता है। आप पहले किसी और देश में होते हैं और फिर आप अलग देश में अकेले रहते हो। मैं मदद मांगने में भी बुरी हूं, यहां तक की पिता से भी। मुझे खुद सब करना पसंद है, लेकिन ये मुश्किल है।’

सलमान से सब डरते हैं

एली ने आगे कहा, ‘मैं सलमान के प्रति बेहद आभारी हूं और उनका मेरे प्रति जो स्नेह का कारण यह है कि वह अपने लोगों के प्रति बहुत प्रोटेक्टिव रखते हैं। वह मेरी लाइफ में एंजल की तरह हैं। इंडस्ट्री में बिताए अपने इतने सालों में, मैंने जो कुछ भी समझा है, जब बात दूसरी लड़कियों की आती है और इंडस्ट्री में उनके एक्सपीरियंस की आती है तो मेरे लिए यह सुनना बेहद चौंकाने वाला रहा है। मैं जानती हूं कि कई लोग सलमान खान से डरते हैं इसलिए कोई मुझसे मिसबिहेव नहीं करता है। ये बहुत ही खूबसूरत प्रोटेक्शन है और मैं इसकी शुक्रगुजार हूं।’

एली की प्रोफेशनल लाइफ की बपात करें तो वह लास्ट म्यूजिक वीडियो जार-जार में नजर आई थीं।

