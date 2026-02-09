Hindustan Hindi News
लैला मजनू के इस सीन को सुनकर बुरी तरह रो पड़ी थीं एकता कपूर, वीडियो शेयर कर बोलीं-आप अपने प्यार…

लैला मजनू के इस सीन को सुनकर बुरी तरह रो पड़ी थीं एकता कपूर, वीडियो शेयर कर बोलीं-आप अपने प्यार…

एकता कपूर ने बताया कि वो नरेशन के दौरान सिर्फ तीन बार रोई हैं। तीसरी बार तो वो सीन सुनकर इतना रोई थीं कि डायरेक्टर को नरेशन बीच में ही रोकना पड़ा था। जानिए कौनसी ये फिल्म थी किसकी कहानी भर ने एकता को रुला दिया था।

Feb 09, 2026 07:09 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
एकता कपूर ने अपने टीवी सीरियल से लाखों लोगों को रुलाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेली सोप की क्वीन एकता खुद कब रोई थीं। एकता कपूर ने एक पोस्ट शेयर कर बताया है कि वो नरेशन के दौरान सिर्फ तीन बार रोई हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन में बनी साल 2018 की फिल्म लैला मजनू के एक खास सीन के नरेशन के दौरान एकता इतना रोईं थीं कि उन्होंने डायरेक्टर साजिद अली से नरेशन रोकने की बात कह दी थी। एकता ने खुद इस बारे में अपने नए पोस्ट में बात की है। उन्होंने फिल्म के उस सीन का वीडियो शेयर किया है साथ ही बताया है कि उनके रोने का क्या कारण था।

इस सीन पर रोई थीं एकता कपूर

एकता ने अविनाश तिवारी और तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म लैला मजनू का एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, ‘तो नरेशन में सिर्फ तीन बार ऐसा हुआ मैं रोई थी। मैं पहली बार 'क्योंकि' के पहले एपिसोड में रोई थी जब मिहिर को बा का जन्मदिन याद आता है, दूसरी बार डर्टी पिक्चर्स के नरेशन में जब सिल्क की मौत होती है, और तीसरी बार इस सीन लैला मजनू) में। मुझे नरेशन रोकना पड़ा क्योंकि मैं बहुत रोई थी। साजिद अली हैरान रह गए। मुझे आगे जारी रखने के लिए 5 मिनट लगे’।

इमोशनल कर देता है फिल्म का ये सीन

आगे लिखा है, ‘यह सीन आज भी उतना ही शानदार है जितना तब था जब मैंने इसे पहली बार सुना था। आप अपने प्यार को देखने के उस पल की इतनी कल्पना करते हैं कि जब आप उस शख्स को देखते हैं तो आप बेहोश हो जाते हैं, और लैला ने लाखों बार कहा है कि कैस लंदन में खूब मजे कर रहा है, लेकिन जब वह उसका दुबला-पतला रूप देखती है जिससे वह प्यार करती थी। उसे किसी के झूठ की ज़रूरत नहीं है। उसे एहसास होता है कि उसकी आत्मा भी उसे उतना ही याद कर रही थी जितना उसकी अपनी’। एकता के इस पोस्ट पर कई सेलिब्रिटीज ने रिएक्शन दिया है। राधिका मदान, क्रिस्टल डिसूजा ने इसे अपनी फेवरेट फिल्म बताया है।

बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी फिल्म

बता दें, एकता कपूर के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म का स्क्रीनप्ले इम्तियाज अली ने लिखा था। साजिद अली डायरेक्टर थे। फिल्म की कहानी ने ऑडियंस को इमोशनल कर दिया था। लेकिन अफसोस ये फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट नहीं थी।

Ekta Kapoor tripti dimri

