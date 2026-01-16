साई पल्लवी की पहली हिंदी फिल्म, आमिर खान कर रहें है प्रोड्यूस, आज रिलीज हुआ टीजर
Ek Din Teaser Out: आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी ‘एक दिन’ का टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में पहली बार आमिर के बेटे जुनैद खान और साई पल्लवी साथ नजर आएंगे।
Sai Pallavi Junaid Khan Film: जुनैद खान और साई पल्लवी की रोमांटिक फिल्म ‘एक दिन’ का शुक्रवार को टीजर रिलीज हुआ है। इस फिल्म को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है। वहीं ‘दिल्ली बेली’ और ‘धोबी घाट’ के डायरेक्टर सुनील पांडे ने इसे डायरेक्ट किया है। बता दें, जुनैद की आखिरी फिल्म ‘लवयापा’ थी। इस फिल्म में उनके साथ लीड रोल में जाह्नवी कपूर की बहन खुशी कपूर थीं और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी।
टीजर में क्या दिखाया गया है?
‘एक दिन’ के टीजर की शुरुआत बड़े खूबसूरत तरीके से हुई है। साई पल्लवी और जुनैद एक-दूसरे को आईने में देखते हैं। जुनैद, साई पल्लवी से कहते हैं, ‘तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छी लगती है मीरा। तुम्हारा दिल जीतूंगा या नहीं, ये मुझे नहीं पता।’ इसके बाद दोनों बर्फीली वादियों में एक-दूजे के साथ कीमती पल बिताते हैं और फिर अचानक दोनों का सपना टूट जाता है।
क्या बोल रहे हैं लोग?
एक यूजर ने लिखा, ‘साई पल्लवी को पहली बार हिंदी बोलते सुना है। अच्छा लगा।’ दूसरे यूजर ने लिखा, ‘जुनैद की एक्टिंग इसमें ठीक लग रही है।’ तीसरे यूजर ने लिखा, ‘जुनैद को लवस्टोरी में नहीं, विलेन या सुपरमैन के रोल में कास्ट करो।’
इस फिल्म की रीमेक है ‘एक दिन’
‘एक दिन’ थाई फिल्म ‘वन डे’ की ऑफिशियल रीमेक है। इस फिल्म के जरिए साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो ये फिल्म 1 मई के दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।