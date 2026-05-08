‘एक दिन’ ने 7 दिनों में कमाए 4 करोड़, साई पल्लवी बोलीं- मुझे गलत कास्ट किया गया

‘एक दिन’ ने 7 दिनों में कमाए 4 करोड़, साई पल्लवी बोलीं- मुझे गलत कास्ट किया गया
Ek Din Sai Pallavi Junaid Khan: साई पल्लवी और आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म ‘एक दिन’ इस समय थिएटर्स में लगी हुई है। साई पल्लवी को लगता है कि ये फिल्म उनके लिए नहीं बनी है।
आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म ‘एक दिन’ फ्लॉप साबित हो रही है। सात दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस से 4 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली इस फिल्म से साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। ‘एक दिन’ को मिल रहे रिव्यू और कलेक्शन को देखने के बाद साई पल्लवी ने कहा कि ये फिल्म उनके लिए नहीं बनी है। (ये भी पढ़ें: ओटीटी पर 8 मई के दिन आई हैं ये 7 फिल्में और सीरीज,लिस्ट देख बनाए वीकेंड का प्लान)
साई पल्लवी ने की खुद की एक्टिंग की बुराई
'आमिर खान टॉकीज' पर आए वीडियो में साई पल्लवी अपने को-एक्टर जुनैद खान से बात करते हुए कहती हैं, ‘मुझे लगता है कि कुछ सीन ऐसे थे जिन्हें आसानी से किया जाना चाहिए था, लेकिन मैं उनमें थोड़ी ज्यादा ही सीरियस हो गई और मुझे लगता है कि मुझे गलत कास्ट किया गया था।’
आमिर खान ने क्या कहा था?
साई पल्लवी ने बताया कि जब उन्होंने आमिर खान के साथ पहली बार फिल्म देखी थी तो उनका क्या रिएक्शन था। साई पल्लवी बोलीं, 'मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गई थी। जब आमिर सर ने कहा, कुछ तो बोलो। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये रोल मेरे लिए बना था। मुझे गलत कास्ट किया गया है। सर ने बोला, तुम क्या कह रही हो? तो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि ये रोल किसी नए इंसान को मिलना चाहिए था जिसमें थोड़ी-सी चंचलता हो। मुझे लगता है कि ये फिल्म किसी और के लिए बनी थी।'
जुनैद खान का रिएक्शन
जुनैद खान ने साई पल्लवी की एक्टिंग की तारीफ की और कहा, ‘मैं पापा से कई बातों पर बहस करता हूं, लेकिन इस मामले में मैं उनसे सहमत हूं। मैंने फिल्म बिना बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड के देखी थी, सिर्फ डायलॉग ट्रैक के साथ और तुम तो बस जबरदस्त थी। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को नशे में होने का रोल इतनी अच्छी तरह निभाते हुए देखा है और तुम तो शराब पीती भी नहीं हो।’
कैसी है ‘एक दिन’?
लाइव हिन्दुस्तान ने ‘एक दिन’ को 2.5 स्टार्स दिए हैं। इस फिल्म को सुनील पांडे ने डायरेक्ट किया है। वहीं आमिर खान, मंसूर खान और अपर्णा पुरोहित ने इसे प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म साल 2016 में आई थाई रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'वन डे' की रीमेक है। हालांकि, ‘वन डे’ का क्लाइमैक्स ‘एक दिन’ के क्लाइमैक्स से काफी अलग है।
‘एक दिन’ के बारे में
1. भारतीय बॉक्स ऑफिस - 4 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन
2. विदेशी बॉक्स ऑफिस - 0.45 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई
3. वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस - 5.16 करोड़ रुपये का ग्रॉस कारोबार
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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