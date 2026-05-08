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‘एक दिन’ ने 7 दिनों में कमाए 4 करोड़, साई पल्लवी बोलीं- मुझे गलत कास्ट किया गया

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Ek Din Sai Pallavi Junaid Khan: साई पल्लवी और आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म ‘एक दिन’ इस समय थिएटर्स में लगी हुई है। साई पल्लवी को लगता है कि ये फिल्म उनके लिए नहीं बनी है।

‘एक दिन’ ने 7 दिनों में कमाए 4 करोड़, साई पल्लवी बोलीं- मुझे गलत कास्ट किया गया

आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म ‘एक दिन’ फ्लॉप साबित हो रही है। सात दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस से 4 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली इस फिल्म से साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। ‘एक दिन’ को मिल रहे रिव्यू और कलेक्शन को देखने के बाद साई पल्लवी ने कहा कि ये फिल्म उनके लिए नहीं बनी है। (ये भी पढ़ें: ओटीटी पर 8 मई के दिन आई हैं ये 7 फिल्में और सीरीज,लिस्ट देख बनाए वीकेंड का प्लान)

साई पल्लवी ने की खुद की एक्टिंग की बुराई

'आमिर खान टॉकीज' पर आए वीडियो में साई पल्लवी अपने को-एक्टर जुनैद खान से बात करते हुए कहती हैं, ‘मुझे लगता है कि कुछ सीन ऐसे थे जिन्हें आसानी से किया जाना चाहिए था, लेकिन मैं उनमें थोड़ी ज्यादा ही सीरियस हो गई और मुझे लगता है कि मुझे गलत कास्ट किया गया था।’

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आमिर खान ने क्या कहा था?

साई पल्लवी ने बताया कि जब उन्होंने आमिर खान के साथ पहली बार फिल्म देखी थी तो उनका क्या रिएक्शन था। साई पल्लवी बोलीं, 'मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गई थी। जब आमिर सर ने कहा, कुछ तो बोलो। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये रोल मेरे लिए बना था। मुझे गलत कास्ट किया गया है। सर ने बोला, तुम क्या कह रही हो? तो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि ये रोल किसी नए इंसान को मिलना चाहिए था जिसमें थोड़ी-सी चंचलता हो। मुझे लगता है कि ये फिल्म किसी और के लिए बनी थी।'

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जुनैद खान का रिएक्शन

जुनैद खान ने साई पल्लवी की एक्टिंग की तारीफ की और कहा, ‘मैं पापा से कई बातों पर बहस करता हूं, लेकिन इस मामले में मैं उनसे सहमत हूं। मैंने फिल्म बिना बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड के देखी थी, सिर्फ डायलॉग ट्रैक के साथ और तुम तो बस जबरदस्त थी। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को नशे में होने का रोल इतनी अच्छी तरह निभाते हुए देखा है और तुम तो शराब पीती भी नहीं हो।’

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कैसी है ‘एक दिन’?

लाइव हिन्दुस्तान ने ‘एक दिन’ को 2.5 स्टार्स दिए हैं। इस फिल्म को सुनील पांडे ने डायरेक्ट किया है। वहीं आमिर खान, मंसूर खान और अपर्णा पुरोहित ने इसे प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म साल 2016 में आई थाई रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'वन डे' की रीमेक है। हालांकि, ‘वन डे’ का क्लाइमैक्स ‘एक दिन’ के क्लाइमैक्स से काफी अलग है।

‘एक दिन’ के बारे में

1. भारतीय बॉक्स ऑफिस - 4 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन

2. विदेशी बॉक्स ऑफिस - 0.45 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई

3. वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस - 5.16 करोड़ रुपये का ग्रॉस कारोबार

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



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फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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