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इस थाई फिल्म की रीमेक है जुनैद खान की एक दिन, हाई IMDb रेटिंग के बावजूद नहीं चला सई पल्लवी का डेब्यू

May 02, 2026 06:28 am ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Ek din box office Collection day 1: रणबीर कपूर की रामायण में सीता का किरदार निभा रहीं सई पल्लवी की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म एक दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म में आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने लीड रोल प्ले किया है। जानिए बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा फिल्म का पहला दिन।

इस थाई फिल्म की रीमेक है जुनैद खान की एक दिन, हाई IMDb रेटिंग के बावजूद नहीं चला सई पल्लवी का डेब्यू

Ek din Day 1 Collection: आमिर खान के बेटे जुनैद खान और साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस सई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कोई खास कमाल नहीं कर पाई। फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग 40 दिन पहले ही खोल दी गई थी। फिल्म फिर भी पहले दिन बमुश्किल 1 करोड़ रुपये की कमाई कर पाई है। फिल्म को ऑडियंस से भी मिला-जुला रिस्पॉन्स आया है। फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर चुनौती कड़ी है क्योंकि इसकी सीधी टक्कर रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' के साथ है। राजा शिवाजी को लेकर ऑलरेडी तगड़ा बज बन गया है और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अच्छी कमाई कर रही है।

कितने पानी में जुनैद खान की 'एक दिन'?

जुनैद खान की यह तीसरी हिंदी फिल्म है। इससे पहले वह 'लवयापा' और 'महाराज' में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुके हैं। फिल्म की कमाई की तुलना जुनैद खान की ही पिछली फिल्मों से करें तो 'लवयापा' की ओपनिंग डे पर कमाई 1 करोड़ 15 लाख रुपये रही थी। वहीं सई पल्लवी की फिल्म 'लव स्टोरी' ने पहले दिन 9 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। रोमांटिक हिट फिल्म 'सैयारा' ने पहले दिन 21 करोड़ 50 लाख रुपये की कमाई कर डाली थी। फिल्म की ओपनिंग काफी फीकी रही है, हालांकि माउथ पब्लिसिटी दमदार रही तो कमाई का ग्राफ ऊपर जाता भी नजर आ सकता है। देखना होगा कि फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है।

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थाई फिल्म का रीमेक है जुनैद की फिल्म

कम लोग जानते हैं कि रामायण में फीमेल लीड रोल प्ले कर रहीं सई पल्लवी की यह बॉलीवुड में पहली फिल्म है। वहीं जुनैद खान इससे पहले बॉक्स ऑफिस पर 'लवयापा' में खुशी कपूर के साथ नजर आ चुके हैं। जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' असल में साल 2016 में आई थाई फिल्म वन डे का रीमेक है। पहले इसे नवंबर 2025 में रिलीज करने का प्लान था, लेकिन बाद में इसे मई तक के लिए टाल दिया गया। फिल्म का निर्देशन सुनील पांडे ने किया है और आमिर खान इसके को-प्रोड्यूसर हैं। आमिर खान और अरिजीत सिंह का जो एक वीडियो पिछले दिनों काफी वायरल हुआ था, वह इसी गाने की रिकॉर्डिंग का वीडियो था।

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कितनी रही है फिल्म की IMDb पर रेटिंग?

मूवी की IMDb पर रेटिंग की बात करें तो इसे काफी तारीफ मिल रही हैं। फिल्म को 6.8 से ज्यादा की रेटिंग मिली है जो कि अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' से ज्यादा है। फिल्म का ट्रेलर और इसके गाने काफी वायरल हुए थे, हालांकि यह उस बज को बॉक्स ऑफिस नंबर्स में कनवर्ट नहीं कर पाई है। देखना होगा कि क्या जुनैद खान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' से मोर्चा ले पाती है।

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Puneet Parashar

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