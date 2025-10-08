‘एक दीवाने की दीवानियत’ का ट्रेलर रिलीज, ‘थामा’ से होगा दिवाली पर क्लैश, जानें कैसा है लोगों का रिएक्शन

Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: ‘एक दीवाने की दीवानियत’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म का दिवाली पर आयुष्मान खुराना की ‘थामा’ से क्लैश होने वाला है।

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म ‘एक दीवाने की दीवानियत’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म साल 2025 की दिवाली पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के साथ आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म का क्लैश होने वाला है। जी हां, 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' एक साथ 21 अक्टूबर के दिन सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। 'थामा' का ट्रेलर तो आप देख चुके हैं, आइए आपको 'एक दीवाने की दीवानियत' के बारे में बताते हैं।

ट्रेलर में क्या खास है? ट्रेलर की शुरुआत दमदार डायलॉग से होती है- “तुझसे मोहब्बत करना ऐ सनम… मेरी जरूरत है और ये तेरे बदनसीब दीवाने की दीवानियत है।” ट्रेलर के मुताबिक हर्षवर्धन, सोनम के पीछे दीवाने होते हैं, लेकिन सोनम उनसे प्यार नहीं करती है। सोनम उन्हें उनकी जिंदगी का रावण कहती है। ऐसे में हर्षवर्धन कहते हैं, 'ये रावण अपनी सीता को खुद घर छोड़कर आएगा।'

गाने हो रहे ट्रेंड फिल्म के तीन गाने पहले ही रिलीज हो चुके हैं, जिन्हें दर्शकों ने काफी पसंद किया है। यही वजह है कि ट्रेलर आने के बाद फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर बज लगातार बढ़ता जा रहा है।