Box Office: 9वें दिन थामा की कमाई में आई गिरावट, 50 करोड़ के पार पहुंची एक दीवाने की दीवानियत

Thu, 30 Oct 2025 05:49 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
हर्षवर्धन राणे की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत और आयुष्मान खुराना की फिल्म थामा एक साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि, 9वें दिन दोनों की फिल्मों की कमाई में गिरावट देखने को मिली है। आयुष्मान खुराना की थामा हर्षवर्धन राणे की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत से आगे चल रही है।

थामा की 9वें दिन की कमाई

sacnilk.com के मुताबिक, आयष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा ने 9वें दिन 3.25 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 8वें दिन 5.75 करोड़, 7वें दिन 4.3 करोड़, छठे दिन 12.6 करोड़, 5वें दिन 13.1 करोड़, चौथे दिन 10 करोड़, तीसरे दिन 13 करोड़, दूसरे दिन 18.6 करोड़ और पहने दिन 24 करोड़ की कमाई थी। इसी तरह फिल्म ने 9 दिन में 104.60 करोड़ की कमाई की है।

एक दीवाने की दीवानियत की 9वें दिन की कमाई

एक दीवाने की दीवानियत ने 9वें दिन 2.75 करोड़ की कमाई की। 8वें दिन इस फिल्म ने 4.5 करोड़, 7वें दिन 3.5 करोड़. छठे दिन 7 करोड़, 5वें दिन 6.25 करोड़, चौथे दिन 5.5 करोड़, तीसरे दिन 6 करोड़, दूसरे दिन 7.75 करोड़ और पहले दिन 9 करोड़ की कमाई की थी। इस तरह एक दीवाने की दीवानियत ने अबतक 52.25 करोड़ की कमाई कर ली है।

एक साथ रिलीज हुई थीं दोनों फिल्में

एक दीवाने की दीवानियत और थामा, दोनों ही फिल्में 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थीं। एक दीवाने की दीवानियत ने हर्षवर्धन राणे की फिल्म सनम तेरी कसम के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। थामा की बात करें तो ये फिल्म मैडोक फिल्म्स के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है।

