Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडek deewane ki deewaniyat day 2 box office collection do people did not like movie business drops
Deewaniyat Box Office: तो लोगों को नहीं पसंद आई दीवानियत? दूसरे दिन इतना रह गया कलेक्शन

Deewaniyat Box Office: तो लोगों को नहीं पसंद आई दीवानियत? दूसरे दिन इतना रह गया कलेक्शन

संक्षेप: Ek deewane ki Deewaniyat day 2 box office: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म दीवानियत की कमाई का ग्राफ दूसरे ही दिन नीचे आ गया है। जानिए कितनी हो गई फिल्म की अभी तक की कुल कमाई।

Thu, 23 Oct 2025 06:43 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Deewaniyat day 2 box office collection: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' इसका टाइटल सॉन्ग रिलीज होने के साथ ही चर्चा में आ गई थी। फिल्म के गाने और इसके टीजर ने अच्छा खासा बज बनाया था और फिल्म को लेकर काफी गॉसिप्स थे। कई लोग रिलीज से पहले ही इसकी तुलना सैयारा के साथ करने लगे थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के साथ ही साफ हो गया कि यह मूवी असल में दिवाली के मौके पर चलाया गया फुसकी बॉम्ब था।

दीवानियत की दूसरे दिन की कुल कमाई

क्योंकि ना तो फिल्म को उतनी शानदार ओपनिंग मिली और ना ही रिव्यू। साथ ही साथ दूसरे दिन फिल्म की कमाई का ग्राफ भी एक झटके में नीचे आ गया है। मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी फिल्म 'दीवानियत' को रिलीज डेट पर 9 करोड़ रुपये की ओपनिंग मिली थी। सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे ही दिन कमाई का ग्राफ 16.67% नीचे आ गया है और इसने बुधवार को सिर्फ 7 करोड़ 50 लाख रुपये कमाए। फिल्म की अभी तक की कुल कमाई 16 करोड़ 50 लाख रुपये हो चुकी है।

थामा से पहले रिकवर करेगी अपना बजट?

सिर्फ 2 दिन में 16.50 करोड़ रुपये की कमाई भले ही कम नजर आती हो, लेकिन आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट भी बहुत बड़ा नहीं था, ऐसे में जहां 'थामा' जैसी फिल्म को स्टार्स की फीस और VFX की लागत निकालने के लिए लंबा सफर तय करना होगा, वहीं 'दीवानियत' हो सकता है कि हफ्ता खत्म होने से पहले प्रॉफिट जोन में भी कदम रख ले। जानकारी के मुताबिक दीवानियत को बनाने में मेकर्स ने महज 25 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

थामा से नीचे रही है दीवानियत की रेटिंग

वहीं थामा को बनाने में 125 करोड़ रुपये लागत आई है। यानि थामा की लागत दीवानियत से 5 गुना ज्यादा है। बहरहाल, अब देखना यह है कि क्या दीवानियत की कमाई का ग्राफ फिर एक बार ऊपर आता नजर आएगा। मालूम हो कि फिल्म को IMDb पर 10 में से सिर्फ 5 रेटिंग मिली है। वहीं थामा की IMDb रेटिंग 6.7 रही है। अब देखना यह है कि दोनों में से कौन सी फिल्म पहले कमाई के मामले में अपना बजट निकालकर प्रॉफिट जोन में कदम रखती है।

ये भी पढ़ें:दूसरे दिन क्यों 24% घटी थामा का कमाई? हाफ सेंचुरी से चुकी लेकिन अभी खेल बाकी
ये भी पढ़ें:BB19: इस हफ्ते नॉमिनेट हुए ये चार कंटेस्टेंट, जानिए किसके सपोर्ट में खड़ी पब्लिक
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Ek Deewane ki Deewaniyat

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।