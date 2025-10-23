Deewaniyat Box Office: तो लोगों को नहीं पसंद आई दीवानियत? दूसरे दिन इतना रह गया कलेक्शन

संक्षेप: Ek deewane ki Deewaniyat day 2 box office: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म दीवानियत की कमाई का ग्राफ दूसरे ही दिन नीचे आ गया है। जानिए कितनी हो गई फिल्म की अभी तक की कुल कमाई।

Deewaniyat day 2 box office collection: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' इसका टाइटल सॉन्ग रिलीज होने के साथ ही चर्चा में आ गई थी। फिल्म के गाने और इसके टीजर ने अच्छा खासा बज बनाया था और फिल्म को लेकर काफी गॉसिप्स थे। कई लोग रिलीज से पहले ही इसकी तुलना सैयारा के साथ करने लगे थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के साथ ही साफ हो गया कि यह मूवी असल में दिवाली के मौके पर चलाया गया फुसकी बॉम्ब था।

दीवानियत की दूसरे दिन की कुल कमाई क्योंकि ना तो फिल्म को उतनी शानदार ओपनिंग मिली और ना ही रिव्यू। साथ ही साथ दूसरे दिन फिल्म की कमाई का ग्राफ भी एक झटके में नीचे आ गया है। मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी फिल्म 'दीवानियत' को रिलीज डेट पर 9 करोड़ रुपये की ओपनिंग मिली थी। सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे ही दिन कमाई का ग्राफ 16.67% नीचे आ गया है और इसने बुधवार को सिर्फ 7 करोड़ 50 लाख रुपये कमाए। फिल्म की अभी तक की कुल कमाई 16 करोड़ 50 लाख रुपये हो चुकी है।

थामा से पहले रिकवर करेगी अपना बजट? सिर्फ 2 दिन में 16.50 करोड़ रुपये की कमाई भले ही कम नजर आती हो, लेकिन आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट भी बहुत बड़ा नहीं था, ऐसे में जहां 'थामा' जैसी फिल्म को स्टार्स की फीस और VFX की लागत निकालने के लिए लंबा सफर तय करना होगा, वहीं 'दीवानियत' हो सकता है कि हफ्ता खत्म होने से पहले प्रॉफिट जोन में भी कदम रख ले। जानकारी के मुताबिक दीवानियत को बनाने में मेकर्स ने महज 25 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।