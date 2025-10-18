Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडek deewane ki deewaniyat cbfc chopped these scenes and removed dialogues gives A certificate
'दीवानियत' पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, हटाए ये सीन और डायलॉग, सिर्फ 18+ वालों के लिए रहेगी फिल्म

'दीवानियत' पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, हटाए ये सीन और डायलॉग, सिर्फ 18+ वालों के लिए रहेगी फिल्म

संक्षेप: Ek deewane ki Deewaniyat: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' के कई सीन और डायलॉग सेंसर बोर्ड ने हटाने को कहा है। बावजूद इसके फिल्म को A सर्टिफिकेट ही दिया गया है।

Sat, 18 Oct 2025 08:10 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Ek Deewane ki Deewaniyat: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और इसी बीच खबर आई है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कुछ सीन्स पर कैंची चला दी है। मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होगी जिसको CBFC ने 'A' सर्टिफिकेट दिया है। यानि यह फिल्म सिर्फ वयस्कों के लिए होगी और 18 साल से कम उम्र वाले यह फिल्म देखने नहीं जा सकेंगे।

सेंसर बोर्ड ने इन सीन्स पर चलाई कैंची

एक तरफ जहां A सर्टिफिकेट की वजह से फिल्म की कमाई प्रभावित हो सकती है और बहुत सारे फैंस को इस फिल्म के ओटीटी पर आने का इंतजार करना पड़ेगा, वहीं जो थिएटर्स में यह फिल्म देखने जा भी पाएंगे, उन्हें भी कुछ सीन्स देखने को नहीं मिलेंगे। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक CBFC ने फिल्म का एक 2 मिनट 12 सेकेंड का सीन बदलाव के साथ दर्शकों को दिखाने के लिए कहा है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री वाला एक सीन पूरी तरह से हटाने का निर्देश दिया है।

CBFC ने ये सीन और डायलॉग भी हटाए

इसके अलावा फिल्म में 2 जगह पर सेंसर बोर्ड ने 'रावण' शब्द की जगह 'खलनायक' शब्द इस्तेमाल करने को कहा है। फिल्म में 'उसके साथ सोओ' डायलॉग को पूरी तरह हटा दिया गया है और संवेदनशीलता का हवाला देते हुए सेंसर बोर्ड ने एक सीन में एक्ट्रेस के लिए 'माल' की जगह लड़की शब्द इस्तेमाल करने को कहा। सारी काट-छांट के बाद फिल्म की कुल लंबाई 2 घंटा 20 मिनट बचेगी।

ये भी पढ़ें:सलमान खान के आगे दिखा रही थी चालाकी, 'वीकेंड का वार' में भाईजान ने दी खुराक
ये भी पढ़ें:कितना रहेगा ‘थामा’ का फर्स्ट डे कलेक्शन? एडवांस बुकिंग के आंकड़े कर देंगे हैरान

'दीवानियत' पर भारी पड़ सकती है 'थामा'

एक तरफ जहां सेंसर बोर्ड ने 'दीवानियत' मूवी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं दूसरी तरफ इसकी सिनेमाघरों में टक्कर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' के साथ होगी। अब क्योंकि वह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे UA सर्टिफिकेट मिला है। तो ऐसे में जिन भी लोगों को परिवार के साथ फिल्म देखने जाना है, वो 'थामा' देखने जाएं इस बात की संभावना ज्यादा है।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Ek Deewane ki Deewaniyat

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।