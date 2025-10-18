'दीवानियत' पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, हटाए ये सीन और डायलॉग, सिर्फ 18+ वालों के लिए रहेगी फिल्म

संक्षेप: Ek deewane ki Deewaniyat: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' के कई सीन और डायलॉग सेंसर बोर्ड ने हटाने को कहा है। बावजूद इसके फिल्म को A सर्टिफिकेट ही दिया गया है।

Ek Deewane ki Deewaniyat: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और इसी बीच खबर आई है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कुछ सीन्स पर कैंची चला दी है। मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होगी जिसको CBFC ने 'A' सर्टिफिकेट दिया है। यानि यह फिल्म सिर्फ वयस्कों के लिए होगी और 18 साल से कम उम्र वाले यह फिल्म देखने नहीं जा सकेंगे।

सेंसर बोर्ड ने इन सीन्स पर चलाई कैंची एक तरफ जहां A सर्टिफिकेट की वजह से फिल्म की कमाई प्रभावित हो सकती है और बहुत सारे फैंस को इस फिल्म के ओटीटी पर आने का इंतजार करना पड़ेगा, वहीं जो थिएटर्स में यह फिल्म देखने जा भी पाएंगे, उन्हें भी कुछ सीन्स देखने को नहीं मिलेंगे। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक CBFC ने फिल्म का एक 2 मिनट 12 सेकेंड का सीन बदलाव के साथ दर्शकों को दिखाने के लिए कहा है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री वाला एक सीन पूरी तरह से हटाने का निर्देश दिया है।

CBFC ने ये सीन और डायलॉग भी हटाए इसके अलावा फिल्म में 2 जगह पर सेंसर बोर्ड ने 'रावण' शब्द की जगह 'खलनायक' शब्द इस्तेमाल करने को कहा है। फिल्म में 'उसके साथ सोओ' डायलॉग को पूरी तरह हटा दिया गया है और संवेदनशीलता का हवाला देते हुए सेंसर बोर्ड ने एक सीन में एक्ट्रेस के लिए 'माल' की जगह लड़की शब्द इस्तेमाल करने को कहा। सारी काट-छांट के बाद फिल्म की कुल लंबाई 2 घंटा 20 मिनट बचेगी।