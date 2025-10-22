एक दीवाने की दीवानियत: कितना है हर्षवर्धन राणे की फिल्म का बजट?

संक्षेप: हर्षवर्धन राणे की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस पिल्म में हर्ष के साथ सोनम बाजवा नजर आई हैं। फिल्म आयुष्मान खुराना की फिल्म थामा के साथ रिलीज हुई है। आइए जानते हैं कितना है एक दीवाने की दीवानियत का बजट।

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म ने पहले दिन ठीक ठाक कमाई की है। फिल्म की रिलीज से पहले हर्षवर्धन राणे ने फैंस से अनुरोध करते हुए कहा था कि प्लीज इस बार फिल्म देख लेना। दरअसल, जब हर्षवर्धन की फिल्म सनम तेरी कसम पहली बार हॉल में रिलीज हुई थी उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई नहीं कर पाई थी। दोबारा रिलीज होने पर फिल्म ने अच्छी कमाई की थी।

एक दीवाने की दीवानियत का बजट हर्षवर्धन राणे की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत के बजट की बात करें तो फिल्म का बजट करीब 30 करोड़ है। फिल्मीबीट की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के बिजनेस एक्सपर्ट रोहित जैसवाल ने बताया कि फिल्म को 30 करोड़ बजट में बनाया गया है और फिल्म को मुंबई और चंडीगढ़ में शूट किया गया है।

एक दीवाने की दीवानियत दो दिन की अभी तक की कमाई sacnilk.com की मानें तो हर्षवर्धन राणे की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन 8.5 करोड़ की कमाई की है। वहीं, फिल्म ने दूसरे दिन सुबह नौ बजे तक 0.1 करोड़ की कमाई की है। इस तरह अभी तक फिल्म ने 8.6 करोड़ की कमाई कर ली है। हर्षवर्धन राणे की फिल्म सनम तेरी कसम की बात करें तो फिल्म जब 2016 में रिलीज हुई थी, तब फिल्म ने 8 से 10 करोड़ की टोटल कमाई की थी।