‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने इस फिल्म को कमाई के मामले में पछाड़ा, 8 दिन में कमाए इतने करोड़

संक्षेप: हर्षवर्धन राणे की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत ने सनम तेरी कसम के लाइफटाइम कलेक्शन से ज्यादा की कमाई कर ली है। इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे के साथ सोनम बाजवा नजर आई हैं।

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत आयुष्मान खुराना की फिल्म थामा के साथ रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर क्लैश के बाद भी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिलती नजर आ रही है। एक दीवाने की दीवानियत ने हर्षवर्धन राणे की साल 2016 में आई फिल्म सनम तेरी कसम के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म 8 दिन में 50 करोड़ की कमाई के पास पहुंच गई है।

8 दिन में कमाए कितने करोड़? Sacnilk की मानें तो हर्षवर्धन की फिल्म ने पहले दिन 9 करोड़, दूसरे दिन 7.75 करोड़, तीसरे दिन 6 करोड़, चौथे दिन 5.5 करोड़, छठे दिन 7 करोड़, 7वें दिन 3.5 करोड़ और 8वें दिन यानी बीते मंगलवार को 4.35 करोड़ की कमाई की है। इस तरह फिल्म का अबतक का कलेक्शन 49.35 करोड़ हो गया है।

सनम तेरी कसम को छोड़ा पीछे एक दीवाने की दीवानियत ने हर्षवर्धन राणे की फिल्म सनम तेरी कसम के लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़ दिया है। सनम तेरी कसम का लाइफटाइम कलेक्शन 42.28 करोड़ था। सनम तेरी कसम में हर्षवर्धन राणे के साथ पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा होकेन नजर आई थीं।