Box Office: 'एक दीवाने की दीवानियत' ने निकाली लागत, पांचवें दिन तक इतने करोड़ हुआ कलेक्शन

संक्षेप: Ek Deewane ki Deewaniyat: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर लगातार एक सधी हुई रफ्तार में आगे बढ़ती रही है। पांचवें दिन फिल्म अपनी लागत निकालकर प्रॉफिट जोन में कदम रख चुकी है।

Ek Deewane ki Deewaniyat Day 5 Box Office Collection: धीमी लेकिन सधी हुई रफ्तार से बॉक्स ऑफिस पर लगातार आगे बढ़ी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' फाइनली अपनी लागत निकालकर अब प्रॉफिट जोन में कदम रख चुकी है। पिछले मंगलवार को रिलीज हुई इस फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन 9 करोड़ रुपये रहा था। इसके बाद फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट दर्ज की गई। लेकिन शनिवार को बिजनेस में ना के बराबर ही सही, लेकिन थोड़ा सुधार आया है।

दीवानियत की पांचवें दिन की कमाई फिल्म दीवानियत की पांचवें दिन (शनिवार) की कमाई 5 करोड़ 75 लाख रुपये रही है। ओपनिंग डे पर फिल्म ने अभी तक का सबसे हाई सिंगल डे कलेक्शन किया था। इसके बाद से कमाई लगातार नीचे ही आई है। बुधवार को इसने 7.75 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि गुरुवार को यह आंकड़ा घटकर महज 6 करोड़ रुपये रह गया। शुक्रवार को दीवानियत ने महज 5 करोड़ 50 लाख रुपये कमाए, लेकिन शनिवार को कमाई में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली।