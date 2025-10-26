Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडEk Deewane ki Deewaniyat Box Office Collection Day 5 Film Recovers Budget and Enters in Profit Zone
Box Office: 'एक दीवाने की दीवानियत' ने निकाली लागत, पांचवें दिन तक इतने करोड़ हुआ कलेक्शन

Box Office: 'एक दीवाने की दीवानियत' ने निकाली लागत, पांचवें दिन तक इतने करोड़ हुआ कलेक्शन

संक्षेप: Ek Deewane ki Deewaniyat: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर लगातार एक सधी हुई रफ्तार में आगे बढ़ती रही है। पांचवें दिन फिल्म अपनी लागत निकालकर प्रॉफिट जोन में कदम रख चुकी है।

Sun, 26 Oct 2025 06:33 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Ek Deewane ki Deewaniyat Day 5 Box Office Collection: धीमी लेकिन सधी हुई रफ्तार से बॉक्स ऑफिस पर लगातार आगे बढ़ी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' फाइनली अपनी लागत निकालकर अब प्रॉफिट जोन में कदम रख चुकी है। पिछले मंगलवार को रिलीज हुई इस फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन 9 करोड़ रुपये रहा था। इसके बाद फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट दर्ज की गई। लेकिन शनिवार को बिजनेस में ना के बराबर ही सही, लेकिन थोड़ा सुधार आया है।

दीवानियत की पांचवें दिन की कमाई

फिल्म दीवानियत की पांचवें दिन (शनिवार) की कमाई 5 करोड़ 75 लाख रुपये रही है। ओपनिंग डे पर फिल्म ने अभी तक का सबसे हाई सिंगल डे कलेक्शन किया था। इसके बाद से कमाई लगातार नीचे ही आई है। बुधवार को इसने 7.75 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि गुरुवार को यह आंकड़ा घटकर महज 6 करोड़ रुपये रह गया। शुक्रवार को दीवानियत ने महज 5 करोड़ 50 लाख रुपये कमाए, लेकिन शनिवार को कमाई में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली।

कितना हुआ अभी तक का कलेक्शन

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर इस फिल्म को बनाने में 30 करोड़ रुपये की लागत आई थी। शनिवार को फिल्म अपना पूरी तरह रिकवर कर चुकी है और अब प्रॉफिट जोन में कदम रख चुकी है। 'एक दीवाने की दीवानियत' की शनिवार तक की कुल कमाई 34 करोड़ रुपये हो गई है। मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को IMDb पर खास अच्छी रेटिंग नहीं मिली थी, लेकिन बावजूद इसके भारतीय ऑडियंस ने इसे प्यार दिया है और कहीं न कहीं इसे त्योहारी सीजन में रिलीज किए जाने का फायदा भी पूरी तरह मिला ही है।

ये भी पढ़ें:शनिवार को 'थामा' ने बदला गियर, फिल्म 100 करोड़ क्लब में एंट्री को तैयार
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Ek Deewane ki Deewaniyat

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।