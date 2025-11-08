Hindustan Hindi News
Ek Deewane ki Deewaniyat Day 18: वीकेंड से पहले 'एक दीवाने की दीवानियत' ने लगाया जोर, शुक्रवार को इतना रहा कलेक्शन

Ek Deewane ki Deewaniyat Day 18: वीकेंड से पहले 'एक दीवाने की दीवानियत' ने लगाया जोर, शुक्रवार को इतना रहा कलेक्शन

संक्षेप: हर्षवर्धन राणे की मूवी 'एक दीवाने की दीवानियत' के साथ हॉरर कॉमेडी 'थामा' ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है। मूवी में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं। दोनों ही फिल्मों के बीच कमाई को लेकर तगड़ा कॉम्पिटिशन रहा है।

Sat, 8 Nov 2025 09:15 AMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Ek Deewane ki Deewaniyat Box Office Collection Day 18: बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे की शानदार फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। मूवी में हर्षवर्धन के साथ सोनम बाजवा लीड रोल में हैं। आज 'एक दीवाने की दीवानियत' को रिलीज हुए पूरे 18 दिन हो गए हैं। आइए जानते हैं 'एक दीवाने की दीवानियत' के शुक्रवार के कलेक्शन रिपोर्ट क्या है-

शुक्रवार को लगाया जोर

हर्षवर्धन राणे की मूवी 'एक दीवाने की दीवानियत' के साथ हॉरर कॉमेडी 'थामा' ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है। मूवी में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं। दोनों ही फिल्मों के बीच कमाई को लेकर तगड़ा कॉम्पिटिशन रहा है। इसी बीच अब 'एक दीवाने की दीवानियत' के 18वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। 25 करोड़ के बजट में बनी 'एक दीवाने की दीवानियत' ओपनिंग डे पर 9 करोड़ रुपये की कमाई की थी। ऐसे में अब इसके शुक्रवार के आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'एक दीवाने की दीवानियत' ने 18वें दिन खबर लिखने तक 0.70 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 72.15 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'एक दीवाने की दीवानियत' का कलेक्शन

डे 1- 9 करोड़ रुपये

डे 2- 7.75 करोड़ रुपये

डे 3- 6 करोड़ रुपये

डे 4- 5.5 करोड़ रुपये

डे 5- 6.25 करोड़ रुपये

डे 6- 7.00 करोड़ रुपये

डे 7- 3.5 करोड़ रुपये

डे 8- 4.5 करोड़ रुपये

डे 9- 3 करोड़ रुपये

डे 10- 2.65 करोड़ रुपये

डे 11- 2.35 करोड़ रुपये

डे 12- 3.15 करोड़ रुपये

डे 13- 3.75 करोड़ रुपये

डे 14- 1.65 करोड़ रुपये

डे 15- 2.25 करोड़ रुपये

डे 16- 1.9 करोड़ रुपये

डे 17- 1.25 करोड़ रुपये

डे 18- 0.70 लाख रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 72.15 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

