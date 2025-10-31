Hindustan Hindi News
Ek Deewane ki Deewaniyat Day 10: बॉक्स ऑफिस पर कायम है 'एक दीवाने की दीवानियत', गुरुवार कर डाली इतनी कमाई

Fri, 31 Oct 2025 06:21 AMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Ek Deewane ki Deewaniyat Box Office Collection Day 10: बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे ने एक बार फिर से अपनी दमदार एक्टिंग के चलते दर्शकों का दिल जीत लिया है। 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई हर्षवर्धन की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को ऑडियंस का भरपूर प्यार मिल रहा है। मूवी में हर्षवर्धन के साथ सोनम बाजवा लीड रोल में हैं। दोनों ही कलाकारों ने अपनी एक्टिंग से मूवी में जान डाल दी है। आज 'एक दीवाने की दीवानियत' को रिलीज हुए पूरे 10 दिन हो गए हैं। तो आइए जानते हैं 'एक दीवाने की दीवानियत' के कलेक्शन की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है-

दसवें दिन क्या हर्षवर्धन की मूवी का रहा हाल?

हर्षवर्धन राणे की मूवी 'एक दीवाने की दीवानियत' के रिलीज का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार था। इस मूवी के साथ आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी 'थामा' ने भी सेम डे बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है। ऐसे में दोनों ही फिल्मों के बीच कमाई को लेकर तगड़ा कॉम्पिटिशन रहा है। इसी बीच अब 'एक दीवाने की दीवानियत' के 10वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। 25 करोड़ के बजट में बनी 'एक दीवाने की दीवानियत' ओपनिंग डे पर 9 करोड़ रुपये की कमाई की थी। ऐसे में अब इसके गुरुवार के दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'एक दीवाने की दीवानियत' ने 10वें दिन खबर लिखने तक 2.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 55.00 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'एक दीवाने की दीवानियत' का कलेक्शन

डे 1- 9 करोड़ रुपये

डे 2- 7.75 करोड़ रुपये

डे 3- 6 करोड़ रुपये

डे 4- 5.5 करोड़ रुपये

डे 5- 6.25 करोड़ रुपये

डे 6- 7 करोड़ रुपये

डे 7- 3.5 करोड़ रुपये

डे 8- 4.5 करोड़ रुपये

डे 9- 3 करोड़ रुपये

डे 10- 2.50 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 55.00 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

