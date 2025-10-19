Advance Booking: ‘दीवानियत’ के लिए दीवानी हुई पब्लिक, जानिए कितना रहेगा फर्स्ट डे कलेक्शन!

Hindustan Hindi News
संक्षेप: Ek Deewane Ki Deewaniyat Advance Booking: आयुष्मान खुराना की थामा के साथ रिलीज होने जा रही फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को बॉक्स ऑफिस पर काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। फिल्म के लिए जमकर एडवांस बुकिंग हो रही है।

Sun, 19 Oct 2025 08:18 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' सिनेमाघरों में 21 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई है और इसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के पहले दिन 3361 शोज चलाए जाएंगे और फर्स्ट डे के लिए अभी तक फिल्म की 18 हजार टिकटें बिक चुकी हैं। मेकर्स इस फिल्म को सिर्फ हिंदी में रिलीज करने जा रहे हैं और आप इसे सिर्फ 2D में देख पाएंगे।

अभी तक कितनी हो चुकी है एडवांस बुकिंग?

बात कमाई के आंकड़ों की करें तो ब्लॉक सीटों के साथ फिल्म 1 करोड़ 52 लाख रुपये की कमाई अभी तक कर चुकी है। पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर सोमवार को अचानक बहुत क्रेजी बुकिंग नहीं की गई तो रिलीज वाले दिन के लिए कुल मिलाकर 30 हजार के करीब टिकटें बिक सकती हैं। फिल्म को लेकर पॉजिटिव सेंटीमेंट इसलिए भी है, क्योंकि सनम तेरी कसम (री-रिलीज) और सैयारा जैसी रोमांटिक फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल चुका है।

दीवानियत के लिए आसान नहीं होगा मुकाबला

लेकिन 'दीवानियत' मूवी के लिए भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई की राह आसान नहीं होगी। वजह यह है कि इसके साथ ही सिनेमाघरों में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' रिलीज हो रही है। मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की इस फिल्म को लेकर काफी क्रेज है और क्योंकि यह स्त्री, मुंज्या और भेड़िया यूनिवर्स की फिल्म है, तो इसके लिए एक एक्सट्रा एडवांटेज भी रहेगा। लेकिन कुल कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर कौन किसे मात देगा? यह तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा।

पहले दिन कितनी रहेगी दीवानियत की कमाई?

बात करें फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन की तो ट्रेड विशेषज्ञों के मुताबिक 'एक दीवाने की दीवानियत' का Day 1 कलेक्शन 7 से 10 करोड़ रुपये के बीच रह सकता है।

Ek Deewane ki Deewaniyat

