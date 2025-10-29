10 रुपए सैलरी, एक प्लेट खाना…घर से भागने के बाद ऐसी हालत में थे दीवानियत के हर्षवर्धन राणे, अब बदल गई किस्मत

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे ने हाल में अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बात की। एक्टर ने बताया कि उन्होंने वेटर से लेकर एसटीडी बूथ में भी काम किया है। डिलीवरी बॉय बन सामान डिलीवर किया।

बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे इन दिनों अपनी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' के लिए जमकर तारीफें बटोर रहे हैं। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिएक्शन मिल रहा है। फिल्म में उनके इमोशनल और इंटेंस किरदार को पसंद किया जा रहा है। डायलॉग वायरल हो रहे हैं। अपनी दमदार परफॉर्मेंस और सादगी के लिए पहचाने जाने वाले हर्षवर्धन लंबे समय बाद कामयाबी का स्वाद चख रहे हैं। उनके लिए इंडस्ट्री में टिके रहना आसान नहीं था। एक्टर ने हाल में अपने स्ट्रगल के दिनों की बात करते हुते बताया कि कभी उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे।

10 रुपए में खाना सफलता के इस दौर में भी, हर्षवर्धन राणे अपने स्ट्रगल के शुरुआती दिनों को नहीं भूले हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, और उन्हें सिर्फ 10 रुपए और एक प्लेट छोले-चावल में अपना दिन गुज़ारना पड़ता था। एक्टर ने अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बात करते हुए बताया, "घर से भागने के बाद सबसे पहली जरूरत खाने की थी। खाने के लिए पैसे और पैसे के लिए काम चाहिए था, लेकिन काम मिलना आसान नहीं था। तब मैंने वेटर की नौकरी शुरू की, जहां मेरी सैलरी 10 रुपए और छोले-चावल की एक प्लेट हुआ करती थी।"