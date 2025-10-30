Hindustan Hindi News
'एक दीवाने की दीवानियत' की सक्सेस के बीच शाहरुख खान से अपनी तुलना पर बोले हर्षवर्धन राणे, कहा- 'वो भगवान हैं…'

'एक दीवाने की दीवानियत' की सक्सेस के बीच शाहरुख खान से अपनी तुलना पर बोले हर्षवर्धन राणे, कहा- 'वो भगवान हैं…'

संक्षेप: 'एक दीवाने की दीवानियत' फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों के शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। फिल्म में हर्षवर्धन की एक्टिंग देखकर लोगों ने शाहरुख खान से उनकी तुलना करना शुरू कर दिया। ऐसे में अब शाहरुख खान से अपनी तुलना पर हर्षवर्धन राणे ने रिएक्ट किया है।

Thu, 30 Oct 2025 09:16 AMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। हर्षवर्धन ने एक बार फिर से अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया है। 'एक दीवाने की दीवानियत' फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों के शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। फिल्म में हर्षवर्धन की एक्टिंग देखकर लोगों ने शाहरुख खान से उनकी तुलना करना शुरू कर दिया। ऐसे में अब हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की है कि वे उनकी तुलना बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान से न करें। साथ ही उन्होंने किंग खान को भगवान कहा है।

शाहरुख से तुलना पर बोले हर्षवर्धन

दरअसल, हर्षवर्धन राणे ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस स्टोरी में हर्षवर्धन और शाहरुख खान की तस्वीर है। इस पोस्ट में हर्षवर्धन ने कहा, 'शाहरुख खान भगवान हैं और मैं उनका एक मामूली-सा पुजारी हूं। शाहरुख के साथ उनकी तुलना ना की जाए। उन्होंने 1 साल में 2 बार अपने गॉड लेवल स्टारडम से किया और मेरा 1 साल में 2 बार उन्हें फॉलो करने से हुआ है। मैं विनती करता हूं कि किसी भी आर्टिकल में उनके साथ मेरा नाम भी ना डालें।'

'थामा' से था बॉक्स ऑफिस पर टक्कर

बता दें कि 'एक दीवाने की दीवानियत' और 'थामा', दोनों ही फिल्में 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थीं। 'एक दीवाने की दीवानियत' ने हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'सनम तेरी कसम' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म ने अब तक 52.25 करोड़ की कमाई कर ली है। इस फिल्म में एक्टर के साथ सोनम बाजवा भी नजर आ रही हैं। इसकी कहानी ही नहीं, बल्कि इसके गाने भी काफी पसंद किए जा रहे हैं। वहीं, 'थामा' ने 9 दिनों में 104.60 करोड़ की कमाई की है।

Shah Rukh Khan

