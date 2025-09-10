दिव्या खोसला कुमारके ससुरालवाले नहीं चाहते थे वह फिल्मों में करें काम, बोलीं- मेरी शादी…

भूषण कुमार की वाइफ दिव्या खोसला कुमार की मूवी 12 सितंबर को रिलीज हो रही है। वह इस वक्त मूवी का प्रमोशन कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उनकी एक्टिंग की राह आसान नहीं थी।

दिव्या खोसला कुमार की फिल्म चतुर नार रिलीज हो रही है। इसमें वह स्लम में रहने वाली लड़की का किरदार निभा रही हैं। दिव्या ने एक पॉडकास्ट में बताया कि शादी के बाद उनके ससुरालवाले नहीं चाहते थे कि वह फिल्मों में काम करें। इसलिए उन्होंने फिल्म से जुड़ी और बारीकियां सीखीं। यह भी बताया कि ममता के रोल के लिए वह कुछ दिन असली स्लम में रहीं।

जल्दी हो गई थी शादी दिव्या खोसला ने भारती सिंह के पॉडकास्ट पर बताया कि उनके ससुरालवाले नहीं चाहते थे कि वह शादी के बाद एक्टिंग करें। दिव्या बोलीं,'मैं शुरुआत से ही क्रिएटिव रही हूं। मेरी शादी जल्दी हो गई थी। 'अब तुम्हारे हवाले... रिलीज से पहले मेरी शादी फिक्स हो गई। मेरी शादी हो गई फिर जाहिर सी बात है कि मेरा परिवार नहीं चाहता था कि मैं ऐक्टिंग करूं।'

किया डायरेक्शन इसके बाद दिव्या ने फिल्ममेकिंग से जुड़े काम सीखे। फिर अपना पहला म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट किया जो सोनू निगम के पिता अगम निगम के लिए था। यह बड़ा हिट हुआ। दिव्या बोलीं, 'छोटी थी मैं, तभी पढ़ रही थी मैं। तो मैंने एडिटिंग और सिनेमैटोग्राफी सीखी। पहला वीडियो डायरेक्ट किया जो कि ब्लॉकबस्टर था।'