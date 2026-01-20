Hindustan Hindi News
अस्सी… ना हीरो, ना डायरेक्टर; रहस्यमयी फिल्म का पोस्टर बना पहेली, फरवरी में होगी रिलीज

अस्सी… ना हीरो, ना डायरेक्टर; रहस्यमयी फिल्म का पोस्टर बना पहेली, फरवरी में होगी रिलीज

संक्षेप:

सोशल मीडिया पर एक अनाउंसमेंट चर्चा में है। इसमें किसी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का नाम नहीं। पोस्टर पर कोई चेहरा नहीं बस टाइटल के नाम पर अस्सी बताया गया है और इसकी रिलीज डेट दी गई है।

Jan 20, 2026 04:37 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
सोशल मीडिया पर एक फिल्म का अनाउंसमेंट लोगों का ध्यान खींच रहा है। इसमें रिलीज डेट के सिवाय कुछ भी बताया नहीं गया है। टाइटल के नाम पर लिखा है अस्सी। यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। X पर कई एंटरटेनमेंट हैंडल्स और क्रिटिक्स ने इसका पोस्टर शेयर किया है। अस्सी के साथ में एक पहेलीनुमा हिंट है साथ ही अर्जेंट देखने की अपील भी है।

अस्सी, हर दिन...

मंगलवार को वायरल हुआ एक फिल्म का पोस्टर लोगों के दिमाग में कुलबुलाहट पैदा कर रहा है। लाल रंग के पोस्टर पर लिखा है, Eighty. Per Day. Every Day. साथ में मैसेज है, अगर आपको पता होता कि ये क्या है। एक दिन में अस्सी बार। हर दिन। हर बीस मिनट में और जब सच में आपको पता चलता है तो बहुत तेज हिट करता है, बहुत तेज। अस्सी, 20 फरवरी को सिनेमाघरों में। तुरंत देखनी चाहिए।

नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी के चर्चे

इस अनाउंसमेंट की खास बात ये है कि इसमें एक्टर, डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस किसी भी चीज की जानकारी नहीं दी गई है। अनाउंसमेंट पर डिसकशन शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर कई लोग लिख रहे हैं कि यह अलग तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटजी है। लोग इस बात पर भी हैरानी जता रहे हैं कि फिल्म की कास्ट में कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखाया गया है।

जल्द पता चलेगी डिटेल

अस्सी को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है लेकिन अब तक पता नहीं चल पाया कि 20 फरवरी को थिएटर्स में क्या देखने को मिलेगा। पोस्ट शेयर करने वालों ने लिखा है कि इससे जुड़ी और डिटेल्स बाद में शेयर की जाएगी।

फरवरी में रिलीज हो रहीं ये मवीज

20 फरवरी को सिद्धांत चतुर्वेदी की दो दीवाने एक शहर में रिलीज हो रही है। वहीं 13 फरवरी को शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की ओ रोमियो रिलीज हो रही है।

