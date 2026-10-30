Eetha Trailer: ईठा में ‘लावणी क्वीन’ बनकर छाईं श्रद्धा कपूर, सोशल मीडिया यूजर्स बोले- नेशनल अवॉर्ड मिलना ही चाहिए

Etha Official Trailer: श्रद्धा कपूर की आनेवाली फिल्म ईठा का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस ट्रेलर को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि इसके लिए श्रद्धा कपूर को नेशनल अवॉर्ड मिलना चाहिए।

श्रद्धा कपूर की फिल्म ईठा का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में श्रद्धा कपूर महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लावणी और तमाशा कलाकार के रोल में नजर आएंगी। ट्रेलर रिलीज होते ही लोग फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। वहीं, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि इस फिल्म के लिए तो श्रद्धा कपूर को नेशनल अवॉर्ड मिलना ही चाहिए।

रिलीज हो गया ईठा का ट्रेलर ट्रेलर की शुरुआत श्रद्धा कपूर के ईठा बाई के अलग-अलग लुक से होती है। इसके बाद नजर आता है कि ईठा बाई का हौसला टूट चुका है और कीचड़ में बैठी हैं। ‘ईठा बाई’ (श्रद्धा कपूर) की तस्वीर के साथ एक्ट्रेस की आवाज में एक दमदार डायलॉग सुनाई पड़ता है, "तुम्ही ने कहा था कि देखते हैं पहले क्या टूटता है। मेरा भरोसा या मेरा घमंड। मेरा भरोसा ही मेरा घमंड था। जब वो टूट गया तो सब टूट गया।"

श्रद्धा की शानदार डायलॉग डिलीवरी आएगी पसंद इसके बाद ईठा बाई को मिले सम्मान और अवॉर्ड्स की झलक ट्रेलर में देखने को मिलती है। इस ट्रेलर में आपको ईठा बाई कला, संघर्ष और अपने सम्मान की लड़ाई लड़ती दिखीं।

कब रिलीज होगी श्रद्धा कपूर की ईठा? मैडॉक ने यूट्यूब पर फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया। इसी के साथ लिखा गया- आंखों में आंधी, पैरों में तूफान, तमाशा की शान और हमारा अभिमान ईठा। ये फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ट्रेलर में श्रद्धा के डायलॉग्स और लुक तो आपका ध्यान अपनी ओर खींचते ही हैं, लेकिन इसी के साथ बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर जीशान अयूब के डायलॉग भी दमदार लगते हैं। ट्रेलर में वह श्रद्धा कपूर के किरदार ईठा से कहते हैं, “तुझसे तो नाच के मुकाबले में तकदीर भी नहीं जीत सकती, ईठा। बिना नाचे जाएगी क्या? देख, आसमान का मंडप है, चांद की लाइट है, हवाओं के स्पीकर हैं। कोई हो न हो, तेरा रिवाज तो है। तू ही कहती थी न कि पड़े-पड़े मरी तो बेचारी कहलाऊंगी।” फिल्म में श्रद्धा कपूर और जीशान अयूब के अलावा रणदीप हुड्डा नजर आएंगे।

लोग बोले- श्रद्धा कपूर जैसा कोई भी नहीं ईठा के ट्रेलर को देख साफ पता चलता है कि ये फिल्म एक बड़े स्केल की फिल्म होने वाली है। ईठा बाई की कहानी दर्शकों को इमोशनल करेगी। यूट्यूब पर इस ट्रेलर को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया भी आ गई है। एक यूजर ने लिखा- आज के बॉलीवुड में श्रद्धा कपूर का कोई मुकाबला नहीं है। एक ने लिखा- इस फिल्म के लिए श्रद्धा कपूर को नेशनल अवॉर्ड मिलना ही चाहिए।

ब्लॉकबस्टर होगी श्रद्धा कपूर की ईठा? एक यूजर ने लिखा कि श्रद्धा कपूर और मैडॉक की जोड़ी पर्दे पर कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म ही लेकर आती है। एक ने कहा- रानी श्रद्धा बड़े पर्दे पर राज करने आ रही हैं। एक ने कहा इस साल की सभी फिल्मों को ईठा खाने के लिए आ रही है। एक ने कहा- मेगा ब्लॉकबस्टर लोड हो रही है।