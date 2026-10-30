Eetha Trailer: ईठा में ‘लावणी क्वीन’ बनकर छाईं श्रद्धा कपूर, सोशल मीडिया यूजर्स बोले- नेशनल अवॉर्ड मिलना ही चाहिए
Etha Official Trailer: श्रद्धा कपूर की आनेवाली फिल्म ईठा का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस ट्रेलर को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि इसके लिए श्रद्धा कपूर को नेशनल अवॉर्ड मिलना चाहिए।
श्रद्धा कपूर की फिल्म ईठा का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में श्रद्धा कपूर महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लावणी और तमाशा कलाकार के रोल में नजर आएंगी। ट्रेलर रिलीज होते ही लोग फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। वहीं, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि इस फिल्म के लिए तो श्रद्धा कपूर को नेशनल अवॉर्ड मिलना ही चाहिए।
रिलीज हो गया ईठा का ट्रेलर
ट्रेलर की शुरुआत श्रद्धा कपूर के ईठा बाई के अलग-अलग लुक से होती है। इसके बाद नजर आता है कि ईठा बाई का हौसला टूट चुका है और कीचड़ में बैठी हैं। ‘ईठा बाई’ (श्रद्धा कपूर) की तस्वीर के साथ एक्ट्रेस की आवाज में एक दमदार डायलॉग सुनाई पड़ता है, "तुम्ही ने कहा था कि देखते हैं पहले क्या टूटता है। मेरा भरोसा या मेरा घमंड। मेरा भरोसा ही मेरा घमंड था। जब वो टूट गया तो सब टूट गया।"
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श्रद्धा की शानदार डायलॉग डिलीवरी आएगी पसंद
इसके बाद ईठा बाई को मिले सम्मान और अवॉर्ड्स की झलक ट्रेलर में देखने को मिलती है। इस ट्रेलर में आपको ईठा बाई कला, संघर्ष और अपने सम्मान की लड़ाई लड़ती दिखीं।
कब रिलीज होगी श्रद्धा कपूर की ईठा?
मैडॉक ने यूट्यूब पर फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया। इसी के साथ लिखा गया- आंखों में आंधी, पैरों में तूफान, तमाशा की शान और हमारा अभिमान ईठा। ये फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
ट्रेलर में श्रद्धा के डायलॉग्स और लुक तो आपका ध्यान अपनी ओर खींचते ही हैं, लेकिन इसी के साथ बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर जीशान अयूब के डायलॉग भी दमदार लगते हैं। ट्रेलर में वह श्रद्धा कपूर के किरदार ईठा से कहते हैं, “तुझसे तो नाच के मुकाबले में तकदीर भी नहीं जीत सकती, ईठा। बिना नाचे जाएगी क्या? देख, आसमान का मंडप है, चांद की लाइट है, हवाओं के स्पीकर हैं। कोई हो न हो, तेरा रिवाज तो है। तू ही कहती थी न कि पड़े-पड़े मरी तो बेचारी कहलाऊंगी।” फिल्म में श्रद्धा कपूर और जीशान अयूब के अलावा रणदीप हुड्डा नजर आएंगे।
लोग बोले- श्रद्धा कपूर जैसा कोई भी नहीं
ईठा के ट्रेलर को देख साफ पता चलता है कि ये फिल्म एक बड़े स्केल की फिल्म होने वाली है। ईठा बाई की कहानी दर्शकों को इमोशनल करेगी। यूट्यूब पर इस ट्रेलर को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया भी आ गई है। एक यूजर ने लिखा- आज के बॉलीवुड में श्रद्धा कपूर का कोई मुकाबला नहीं है। एक ने लिखा- इस फिल्म के लिए श्रद्धा कपूर को नेशनल अवॉर्ड मिलना ही चाहिए।
ब्लॉकबस्टर होगी श्रद्धा कपूर की ईठा?
एक यूजर ने लिखा कि श्रद्धा कपूर और मैडॉक की जोड़ी पर्दे पर कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म ही लेकर आती है। एक ने कहा- रानी श्रद्धा बड़े पर्दे पर राज करने आ रही हैं। एक ने कहा इस साल की सभी फिल्मों को ईठा खाने के लिए आ रही है। एक ने कहा- मेगा ब्लॉकबस्टर लोड हो रही है।
फिल्म ईठा के बारे में
फिल्म ईठा के बारे में बात करें तो फिल्म को मैडॉक ने प्रोड्यूस किया है। वहीं, लक्ष्मण उतेकर फिल्म को डायरेक्ट किया है। क्षितिज प्रधान ने फिल्म के डायलॉग लिखे हैं। फिल्म का म्यूजिक अजय अतुल ने तैयार किया है। गानों के बोल अमिताभ भट्टाचार्या ने लिखे हैं। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर का जबरदस्त डांस भी दर्शकों को देखने को मिलेगा। फिल्म के लिए वैभवी मर्चेंट ने श्रद्धा को कोरियोग्राफ किया है।
साल 2025 में हिट हुई थी लक्ष्मण उतेकर की छावा
लक्ष्मण उतेकर की बात करें तो उन्होंने छावा, मिमी, लुका छिपी, जरा हटके जरा बचके जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। छावा साल 2025 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म उस साल की बड़ी हिट साबित हुई थी। लोगों को उम्मीद है कि छावा की तरह ही ईठा भी दर्शकों को दिल को छू जाएगी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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