एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और TMC पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को ED का समन, 1xBet केस में होगी पूछताछ

प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध बेटिंग ऐप 1xBet केस में एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को समन भेजा है। मिमी को 15 सितंबर और उर्वशी को 16 सितंबर को दिल्ली ऑफिस में पेश होना होगा।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 04:26 PM
बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और TMC की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती दोनों ही पॉपुलर सेलेब्रिटीज हैं। अब दोनों का नाम प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच मामले में सामने आया है। मामला अवैध बेटिंग ऐप 1xBet से जुड़ा है। इस बेटिंग ऐप पर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे। इसी केस में ED लगातार कई हाई-प्रोफाइल हस्तियों से पूछताछ कर रही है। अब एजेंसी ने उर्वशी रौतेला और TMC की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को समन भेजा है और दिल्ली ऑफिस में पेश होने के लिए कहा है।

उर्वशी और मिमी से होगी पूछताछ

जानकारी के मुताबिक, मिमी चक्रवर्ती को 15 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जबकि उर्वशी रौतेला को 16 सितंबर को दिल्ली स्थित ED ऑफिस पहुंचना होगा। सूत्रों ने पुष्टि की है कि दोनों से 1xBet ऐप से जुड़े मामले में सवाल-जवाब किए जाएंगे। इससे पहले भी ED इस केस में कई बड़े चेहरों से पूछताछ कर चुकी है। इसमें क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन जैसे नाम शामिल हैं। एजेंसी यह जांच कर रही है कि आखिर किस तरह यह बेटिंग ऐप भारतीय कानून को दरकिनार करते हुए सेलिब्रिटीज और खिलाड़ियों के जरिए प्रमोट किया गया।

कई और सेलेब्रिटीज के नाम शामिल होने की उम्मीद

1xBet ऐप पर आरोप है कि यह प्लेटफॉर्म भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देता है और इसके जरिए बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग भी की जा रही है। अब ED की नजर उन तमाम सेलिब्रिटीज पर है, जिन्होंने किसी न किसी तरह से इस कंपनी के प्रचार-प्रसार से जुड़ाव रखा है। आने वाले दिनों में और भी बड़े नाम इस जांच की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं।

