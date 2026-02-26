Hindustan Hindi News
सोना तस्करी मामला: रान्या राव के खिलाफ ED की चार्जशीट

Feb 26, 2026 01:52 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूर्व एक्ट्रेस हर्षवर्दिनी रान्या और कुछ अन्य के समेत गोल्ड स्मगलिंग केस में चार्जशीट दर्ज की है। यह तस्करी मार्च 2024 से 2025 के बीच हुई है।

एन्फोर्समेंट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूर्व एक्ट्रेस और मॉडल हर्षवर्दिनी रान्या उर्फ ​​रान्या राव और बाकी के खिलाफ 102.55 करोड़ रुपये के सोने के तस्करी के मामले में चार्जशीट दायर की है।

क्या है मामला

मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत बेंगलुरु के स्पेशल पीएमएलए अदालत में दायर चार्जशीट में अन्य नाम में तरुण कोंडुरु और साहिल सकारिया जैन शामिल हैं, जिनका संबंध सोने की बड़े पैमाने पर तस्करी और धन शोधन रैकेट से है।

पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों के लिए प्रॉसिक्यूशन शिकायत दर्ज की गई है।

ईडी ने शुरू की जांच

डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) द्वारा दायर शिकायत के बाद, भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई), एसी-II, नई दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने अपनी जांच शुरू की।

यह मामला 3 मार्च, 2025 को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर्षवर्दिनी रान्या से लगभग 12.56 करोड़ रुपये के 14.213 किलोग्राम विदेशी मूल के सोने की जब्ती से जुड़ा है।

इसके बाद की तलाशी में 2.06 करोड़ रुपये के सोने की ज्वैलरी और 2.67 करोड़ रुपये की भारतीय करेंसी बरामद हुई है।

इस मामले में डीआरआई ने कस्टम एक्ट की धारा 135 के तहत प्रॉसिक्यूशन शिकायत भी दर्ज कराई थी।

कबसे कब हुआ है स्मगलिंग

ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि 127.287 किलोग्राम का गोल्ड जिसकी वैल्यू 102.55 करोड़ है उसे भारत में मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच स्मगल किया है।

ईडी ने कहा कि इस तरह की चीजेंकानूनी व्यापार को कमजोर करती हैं। जांच के दौरान राव की 34 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

परिचय


सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

Enforcement Directorate

