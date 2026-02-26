सोना तस्करी मामला: रान्या राव के खिलाफ ED की चार्जशीट
एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूर्व एक्ट्रेस हर्षवर्दिनी रान्या और कुछ अन्य के समेत गोल्ड स्मगलिंग केस में चार्जशीट दर्ज की है। यह तस्करी मार्च 2024 से 2025 के बीच हुई है।
एन्फोर्समेंट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूर्व एक्ट्रेस और मॉडल हर्षवर्दिनी रान्या उर्फ रान्या राव और बाकी के खिलाफ 102.55 करोड़ रुपये के सोने के तस्करी के मामले में चार्जशीट दायर की है।
क्या है मामला
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत बेंगलुरु के स्पेशल पीएमएलए अदालत में दायर चार्जशीट में अन्य नाम में तरुण कोंडुरु और साहिल सकारिया जैन शामिल हैं, जिनका संबंध सोने की बड़े पैमाने पर तस्करी और धन शोधन रैकेट से है।
पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों के लिए प्रॉसिक्यूशन शिकायत दर्ज की गई है।
ईडी ने शुरू की जांच
डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) द्वारा दायर शिकायत के बाद, भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई), एसी-II, नई दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने अपनी जांच शुरू की।
यह मामला 3 मार्च, 2025 को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर्षवर्दिनी रान्या से लगभग 12.56 करोड़ रुपये के 14.213 किलोग्राम विदेशी मूल के सोने की जब्ती से जुड़ा है।
इसके बाद की तलाशी में 2.06 करोड़ रुपये के सोने की ज्वैलरी और 2.67 करोड़ रुपये की भारतीय करेंसी बरामद हुई है।
इस मामले में डीआरआई ने कस्टम एक्ट की धारा 135 के तहत प्रॉसिक्यूशन शिकायत भी दर्ज कराई थी।
कबसे कब हुआ है स्मगलिंग
ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि 127.287 किलोग्राम का गोल्ड जिसकी वैल्यू 102.55 करोड़ है उसे भारत में मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच स्मगल किया है।
ईडी ने कहा कि इस तरह की चीजेंकानूनी व्यापार को कमजोर करती हैं। जांच के दौरान राव की 34 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई।
