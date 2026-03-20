कौन दाऊद? दानिश इकबाल ने बड़े साहब का रोल होने पर पूछा था सवाल, बोले- बहुत साइकोलॉजिकल तैयारी की
धुरंधर 2 में बड़े साहब का रोल करने वाले दानिश इकबाल का कहना है कि जब मुकेश छाबड़ा ने उन्हें दाऊद का रोल ऑफर किया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ था कि कर पाएंगे। हालांकि आदित्य धर ने उन पर भरोसा जताया।
धुरंधर द रिवेंज थिएटर्स में बंपर भीड़ खींच रही है। दर्शकों के दिलों में सबसे ज्यादा क्यूरिऑसिटी बड़े साहब को लेकर थी। फाइनली पता चल चुका है कि दानिश इकबाल इस रोल को निभा रहे हैं। दानिश ने बताया कि उन्हें खुद यकीन नहीं था कि वह ये रोल कर पाएंगे। जब उनको ये रोल ऑफर किया गया तो उन्हें लगा था कि वह दाऊद जैसे नहीं दिखते लेकिन आदित्य धर ने भरोसा जताया। दानिश ने बताया कि रोल के लिए काफी साइकोलॉजिकल तैयारी भी की है।
दानिश ने की डिटेलिंग की तारीफ
दानिश ने वरायटी इंडिया से बातचीत में रोल से जुड़ी कुछ इंट्रेस्टिंग बातें बताईं। उन्होंने आदित्य धर की डिटेलिंग की तारीफ भी की। वह बोले, 'एक एक्टर के तौर पर हम अपनी पूरी मेहनत करते हैं, जो भी काम करते हैं खून पसीना लगा देते हैं। पर कुछ किरदार होते हैं जो स्क्रीन पर मैजिक क्रिएट करते हैं। अगर बड़े साहब या दाऊद का कैरेक्टर पर्दे पर तारीफ पा रहा है तो इसकी वजह परफॉर्मेंस के अलावा डिटेलिंग है। मैं दर्शकों का आभारी हूं कि वे मुझ पर इतना प्यार लुटा रहे हैं।'
जब पूछा, कौन दाऊद?
रोल की तैयारी के बारे में दानिश ने बताया, 'जब मुकेश छाबड़ा ने मुझे दाऊद का रोल प्ले करने को कहा तो मैंने पूछा, 'दाऊद कौन है?' क्योंकि दाऊद किसी का नाम भी हो सकता है। जब उन्होंने कैरेक्टर के बारे में बताया, मैंने पूछा 'आपको यकीन है?' क्योंकि मैं दाऊद जैसा नहीं लगता हूं और कई बार हम एक्टर्स खुद पर डाउट करते हैं, खासकर उनको इतना महत्वपूर्ण कैरेक्टर ऑफर हुआ हो वो भी इतनी बड़ी फिल्म में। लेकिन मुकेश और आदित्य ने मुझ पर भरोसा जताया। धीरे-धीरे मैं खुद पर यकीन करने लगा। फिर कैरेक्टर और सीन्स पर काम किया मैंने बहुत सारी साइकोलॉजिकल तैयारी की थी।'
धुरंधर पार्ट 1 में था बड़े साहब का हिंट
धुरंधर पार्ट 1 में बड़े साहब का जिक्र आया लेकिन कैरेक्टर रिवील नहीं किया गया था। लोग कयास लगा रहे थे कि यह रोल दाऊद इब्राहिम का हो सकता है। वहीं लोगों ने एंड क्रेडिट में बड़े साहब के आगे दानिश इकबाल का नाम देखा था। धुरंधर 2 में दानिश का अहम किरदार है। हालांकि लुक चौंका सकता है। दानिश एकदम पहचान में नहीं आ रहे।
धुरंधर की कमाई
धुरंधर 2 का ओपनिंग डे का कलेक्शन चर्चा में है। फिल्म ने पहले दिन भारत में नेट कलेक्शन 102.55 करोड़ पार कर लिया है। डे 2 के मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी 41.2 परसेंट है जो कि डे वन से कम है। वीकेंड पर कलेक्शन में बड़े उछाल की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
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काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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