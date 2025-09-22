Due To Aamir Khan Akshay Kumar And Twinkle Khanna to get married And reveal why their wedding was Secret इस सुपरस्टार की वजह से हुई अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की मैरिज, एक्टर ने शादी से पहले रखी थी ये बड़ी शर्त, Bollywood Hindi News - Hindustan
इस सुपरस्टार की वजह से हुई अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की मैरिज, एक्टर ने शादी से पहले रखी थी ये बड़ी शर्त

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की जोड़ी इंडस्ट्री में पावर कपल के तौर पर देखी जाती है। दोनों ने जनवरी साल 2021 में शादी की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं बॉलीवुड के इस सुपरस्टार की वजह से उनकी और ट्विंकल की शादी की हुई थी।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 08:56 AM
बॉलीवुड खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार आज इंडस्ट्री के उन सितारों में से हैं जिन्होंने अपने दम पर एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। अक्षय कुमार इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। कोर्टरूम ड्रामा बेस्ड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी बंपर कमाई कर रही है। अक्षय प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं। उनकी और ट्विंकल खन्ना की जोड़ी इंडस्ट्री में पावर कपल के तौर पर देखी जाती है। दोनों ने जनवरी साल 2021 में शादी की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं बॉलीवुड के इस सुपरस्टार की वजह से उनकी और ट्विंकल की शादी की हुई थी। अक्षय ने खुद हालिया इंटरव्यू में एक बार फिर इस बात का जिक्र किया है। चलिए जानते हैं कौन हैं वो?

ट्विंकल की फ्लॉप फिल्मों का उड़ाया मजाक

अक्षय कुमार ने हाल ही में 'आप की अदालत' में अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या आप भी अपनी पत्नी का मजाक उड़ाते हैं। इस पर एक्टर ने कहा, 'उनकी 12 फिल्में हैं, जिनमें से 11 फ्लॉप रहीं, इसलिए वह कभी किसी फिल्म के सेट पर नहीं जातीं।' अक्षय ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'उसने (ट्विंकल) खुद मुझे बताया कि उसने 12 फिल्में कीं और सिर्फ एक ही चली। वो असल में राइटर या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थीं। वो बहुत होशियार बच्ची थी। उसे फिल्मों का कोई शौक नहीं था, लेकिन हालात ऐसे बने कि वो इंडस्ट्री में आ गई।'

आमिर की वजह से हुई अक्षय-ट्विंकल की शादी

अक्षय कुमार ने आगे याद करते हुए कहा, 'जब वह आमिर खान के साथ फिल्म 'मेला' कर रही थीं, तब हमारा अफेयर चल रहा था, हम घूम रहे थे। मैंने उससे कहा, 'चलो शादी कर लेते हैं,' लेकिन उसने कहा, 'अगर यह 'मेला' फिल्म सफल नहीं हुई, तो मैं शादी कर लूंगी।' उन्होंने कहा कि आमिर खान साहब अभिनीत और धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित 'मेला' निश्चित रूप से हिट होगी। यह मेरे लिए सौभाग्य था, क्षमा करें आमिर खान साहब, आपकी फिल्म नहीं चली, लेकिन मेरी शादी आपकी वजह से हो गई।'

इस वजह से की गुपचुप शादी

इसी इंटरव्यू में आगे अक्षय कुमार ने अपनी गुपचुप शादी के बारे में भी बताया। यही नहीं उन्होंने इंडस्ट्री से किसी को क्यों नहीं बुलाया इसका भी खुलासा किया। उन्होंने कहा, 'नहीं, हमने किसी को इनवाइट नहीं दिया था, न ही मैंने किसी को बताया था। मैं उस समय शूटिंग कर रहा था। शाम 6 बजे तक, वह भी शूटिंग से लौट आईं और हमने एक दोस्त की छत पर शादी कर ली।' इसके बाद जब ट्विंकल ने आमिर को फोन करके बताया तो वो शॉक्ड हो गए थे। एक्टर ने बताया, 'जब ट्विंकल ने दोपहर 4 बजे आमिर को फोन करके बताया कि उन्हें शाम को ही शादी में आना है, तो वह चौंक गए और उन्हें लगा कि वह दिन में सपना देख रहे हैं। आमिर ने जब इस बारे में पूछा तब अक्षय ने कहा, 'क्यों नहीं हो सकती। शादियां, अफेयर जो होते हैं, वो जल्दी ही होते हैं। उनको बोलते हैं, चट मंगनी, पट ब्याह।' बता दें कि अक्षय और ट्विंकल की इस प्राइवेट वेडिंग में लगभग 50 लोगों ही शामिल हुए थे।

