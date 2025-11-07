Hindustan Hindi News
ड्यूड ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें कब और कहां देख सकेंगे ये रोमांटिक फिल्म

संक्षेप: Dude OTT Release: 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई तमिल भाषा की कॉमेडी फिल्म ड्यूड जल्द ही अब ओटीटी पर भी रिलीज होने वाली है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है। फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आई थी। 

Fri, 7 Nov 2025 08:23 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
प्रदीप रंगनाथन की फिल्म ड्यूड 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के रिव्यूज काफी अच्छे आए थे। फिल्म को अगर आप सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे तो अब आप इस फिल्म को जल्द ही ओटीटी पर देख पाएंगे। यह फिल्म ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी।

कब और कहां देख सकेंगे प्रदीप रंगनाथन की फिल्म

ड्यूड की बात करें तो यह तमिल भाषा की कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है। यह फिल्म 14 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषा में स्ट्रीम होगी।

फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

ड्यूड में प्रदीप रंगनाथन के अलावा ममिथा बैजू, नेहा शेट्टी, सत्या, और रोहिणी जैसे कलाकार नजर आए हैं। फिल्म को कीर्तिस्वरन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म के बॉक्स ऑफिल कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने अबतक भारत में 72 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। वहीं, दुनियाभर में फिल्म का कलेक्शन 100 करोड़ से ज्यादा का हो गया है।

फिल्म का प्लॉट

फिल्म की कहानी की बात करें तो ये फिल्म बचपन के दो दोस्तों की कहानी है। अगन और कुरलारासी एक इवेंट कंपनी चलाते हैं। कुरल अगन से अपने प्यार का इजहार करती है। अगन शुरू में उसे मना कर देता है, लेकिन बाद में उसे भी अपने प्यार का एहसास होता है। यह एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है।

Bollywood News

