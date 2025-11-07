ड्यूड ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें कब और कहां देख सकेंगे ये रोमांटिक फिल्म

संक्षेप: Dude OTT Release: 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई तमिल भाषा की कॉमेडी फिल्म ड्यूड जल्द ही अब ओटीटी पर भी रिलीज होने वाली है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है। फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आई थी।

प्रदीप रंगनाथन की फिल्म ड्यूड 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के रिव्यूज काफी अच्छे आए थे। फिल्म को अगर आप सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे तो अब आप इस फिल्म को जल्द ही ओटीटी पर देख पाएंगे। यह फिल्म ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कब और कहां देख सकेंगे प्रदीप रंगनाथन की फिल्म ड्यूड की बात करें तो यह तमिल भाषा की कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है। यह फिल्म 14 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषा में स्ट्रीम होगी।

फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ड्यूड में प्रदीप रंगनाथन के अलावा ममिथा बैजू, नेहा शेट्टी, सत्या, और रोहिणी जैसे कलाकार नजर आए हैं। फिल्म को कीर्तिस्वरन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म के बॉक्स ऑफिल कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने अबतक भारत में 72 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। वहीं, दुनियाभर में फिल्म का कलेक्शन 100 करोड़ से ज्यादा का हो गया है।