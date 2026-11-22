Drishyam 3 OTT Release: अजय देवगन की फिल्म OTT पर होने जा रही रिलीज, जानें कब और कहां देख पाएंगे ये क्राइम थ्रिलर
Drishyam 3 OTT Release: अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। आइए जानते हैं कब और कहां देख सकेंगे अजय देवगन और तब्बू की क्राइम थ्रिलर फिल्म।
सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अब अजय देवगन की क्राइम थ्रिलर फिल्म दृश्यम: द कॉन्क्लूजन ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म 27 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। जो लोग भी ये क्राइम थ्रिलर सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे, वो अब इसे घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं।
नेटफ्लिक्स पर आएगी दृश्यम 3
अजय देवगन और तब्बू की फिल्म दृश्यम: द कॉन्क्लूजन 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ये फिल्म दृश्यम फ्रेंचाइजी का तीसरा और आखिरी पार्ट है। ये फिल्म अब आप नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे।
विजय सालगांवकर की राजीव तोमर से टक्कर
दृश्यम 3 की कहानी की बात करें तो इस बार विजय सालगांवकर की टक्कर राजीव सिंह तोमर से हुई है। समीर देशमुख के केस की जांच एक आखिरी बार होती है। इस बार भी बड़ी चालाकी से विजय सालगांवकर मीरा देशमुख, महेश और राजीव को उनके ही खेल में फंसा देता है।
2015 में आया था दृश्यम का पहला पार्ट
दृश्यम का पहला पार्ट साल 2015 में रिलीज हुआ था। वहीं, फिल्म का दूसरा पार्ट साल 2022 में रिलीज हुआ था। फिल्म के ये दोनों पार्ट्स मलयालम फिल्म का रीमेक थे। लेकिन फिल्म का तीसरा पार्ट मलयालम फिल्म का रीमेक नहीं था।
दृश्यम 3 ने कितनी की थी बॉक्स ऑफिस कमाई
दृश्यम 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 370 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। फिल्म ने पहले दिन 62 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, दूसरे दिन फिल्म की कमाई 53.50 करोड़ थी। तीसरे दिन फिल्म की कमाई 61 करोड़ थी। पहले हफ्ते फिल्म का टोटल कलेक्शन 245.50 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे हफ्ते फिल्म की कमाई 87.50 करोड़ थी। तीसरे हफ्ते फिल्म की कमाई 28.85 करोड़ थी। चौथे हफ्ते फिल्म की कमाई 11.15 करोड़ थी। 5वें हफ्ते फिल्म की कमाई 6.20 करोड़ थी।
दृश्यम 3 की कास्ट
दृश्यम 3 की कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में तब्बू, अजय देवगन, श्रिया सरन, रजत कपूर, जयदीप अहलावत, प्रकाश राज, इशिता दत्ता, सौरभ शुक्ला और कमलेश सावंत जैसे कलाकार नजर आए हैं। फिल्म को अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना