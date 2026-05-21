दृश्यम के डायरेक्टर को असली घटना से मिला इस थ्रिलर मूवी का आइडिया? बताया बनाने में क्या चूक कर गए
दृश्यम के डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने बताया है कि इस फिल्म की कहानी का आइडिया उन्हें कहां से आया। यह भी बताया है कि फिल्म देखकर उन्हें समझ आया कि क्या गलती कर दी है।
दृश्यम 3 की रिलीज को लेकर साउथ की जनता में एक्साइटमेंट है। यह मलयालम भाषा में रिलीज हो रही है। इसके तमिल, तेलुगु और कन्नड़ डब्ड वर्जन होंगे। हिंदी के दर्शकों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। फिल्म के तगड़े बज के बीच डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने एक इंट्रेस्टिंग बात बताई है। उनका कहना है कि यह फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक नहीं थी। एक सच्ची घटना ने उनके दिमाग में यह आइडिया डाला। साथ ही उन्होंने पहले पार्ट की गलती की गलती भी बताई।
सच में हुआ था दो परिवारों में झगड़ा
दृश्यम 3 देशभर में 21 मई को रिलीज हो चुकी है। हिंदी भाषा के दर्शकों को अभी इंतजार करना होगा। दृश्यम फिल्म की कहानी जिसने भी देखी, डायरेक्टर जीतू जोसेफ की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। अब उन्होंने एक इंट्रेस्टिंग राज खोला है कि फिल्म की कहानी एक असली कहानी से प्रेरित है। हकीकत में दो परिवारों के बीच झगड़ा हुआ था। जीतू आशीर्वाद सिनेमा के एक इंटरव्यू में बताते हैं, 'मुझे दो परिवारों के बीच मनमुटाव से यह आइडिया आया था। इसमें एक लड़की और लड़के के बीच का मामला था जो आगे चलकर पुलिस केस बन गया। उस वक्त किसी ने मुझसे कहा कि दोनों परिवार अपनी जगह सही थे और गलत भी। सवाल ये था कि आप किसका साइड लेंगे?'
2000 में हुई थी घटना
जीतू को जिस शख्स ने यह बात बात बताई थी वह पर्सनली उन परिवारों को जानता था। वह बताते हैं, 'यह साल 2000 की बात है, तब मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं आया था। मुझे लगा कि अगर ऐसी सिचुएशन पर्दे पर रखी जाए तो दर्शक किसको सपोर्ट करेंगे? उनका दिमाग दोनों तरफ झूलता रहेगा। यही विचार आगे चलकर दृश्यम बना।'
क्या था एक मां का नजरिया
जीतू ने आगे बताया, 'फिल्म देखने के बाद, मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी क्योंकि बैलेंस नहीं बन पाया। हर कोई जॉर्जकुट्टी (हिंदी में अजय देवगन) और उसके परिवार के साथ था। अगर हम सोचें तो क्या सच में गीता प्रभाकर को दोष दे सकते हैं? उसका बेटा खो गया और वह बेचैनी से सच जानना चाहती थी। उसके नजरिये से देखें तो जॉर्जकुट्टी सब कुछ मैनीप्युलेट कर रहा था। वह कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? उसके बेटे ने कभी अपनी करतूतें उसे नहीं बताईं तो वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि आखिर में हुआ क्या। एक मां के तौर पर उसे सच नहीं पता था। दृश्यम के पीछे यही असली स्पार्क था।'
तीसरे पार्ट की कहानी अलग
दृश्यम का तीसरा पार्ट आज रिलीज हो चुका है। इसकी कहानी एक अलग किरदार पर होगी। पहले और दूसरे दोनों पार्ट में एक दो परिवारों की स्टोरी चली थी। तीसरे पार्ट का किरदार कोई और होगा। मेकर्स बता चुके हैं कि हिंदी दर्शकों के लिए जो पार्ट 3 आएगा उसकी कहानी अलग होगी।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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