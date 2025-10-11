drishyam inspector gaitonde aka kamlesh sawant got his first film with ajay devgn and amitabh bachchan दृश्यम के इंस्पेक्टर गायतोंडे की एक्टिंग देखकर राइटर ने लिख दिया था किरदार, अमिताभ के साथ थी पहली फिल्म, Bollywood Hindi News - Hindustan
दृश्यम के इंस्पेक्टर गायतोंडे की एक्टिंग देखकर राइटर ने लिख दिया था किरदार, अमिताभ के साथ थी पहली फिल्म

अजय देवगन की फिल्म दृश्यम में नजर आए इंस्पेक्टर गायतोंडे एक्टर कमलेश सावंत की एक्टिंग से प्रभावित होकर लिखा गया था पहला फिल्मी रोल। अजय देवगन के साथ पहले भी किया था काम।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 10:41 AM
साल 2015 में अजय देवगन की फिल्म दृश्यम ने ऑडियंस को खूब इम्प्रेस किया था। इस फिल्म में अजय के किरदार विजय सलगांवकर को लोग आज भी नहीं भूले। लेकिन अजय के अलावा एक और किरदार था जो अपने नेगेटिव रोल के लिए याद किया जाता है। फिल्म में इंस्पेक्टर गायतोंडे का किरदार निभाने वाले एक्टर कमलेश सावंत को उनके किरदार नेगेटिव रोल के लिए पसंद किया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कमलेश पहले भी फिल्म में पुलिश का किरदार निभा चुके हैं। उनकी एक्टिंग को देखने के बाद डायरेक्टर ने अलग से उनके लिए एक किरदार लिखा था।

कमलेश बचपन से एक्टिंग में माहिर थे। मराठी थिएटर की दुनिया में तो बहुत बड़ा नाम हैं। कई नाटकों में अपनी षड्नर परफॉरमेंस से सभी को हैरान कर दिया। ऐसे एक बार डायरेक्टर मुकुल अभ्यंकर और लेखक श्रीधर ने उनकी एक्टिंग देख ली कायल हो गए। दरअसल, उस समय कमलेश टीवी शो गुब्बारे में काम कर रहे थे। ये उनका पहला शो था। इस शो में उन्होंने एक लाइन बोली जिसे देखने के बाद मुकुल और श्रीधर ने उनकी एक्टिंग पर ध्यान दिया।

श्रीधर राघवन को कमलेश की परफॉर्मेंस इतनी पसंद आई कि उन्होंने उनकी पहली फिल्म खाकी के लिए एक अलग से किरदार लिखा कॉन्स्टेबल कमलेश सावंत। उनका असली नाम इस फिल्म में इस्तेमाल किया गया था। यह वही फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन और अजय देवगन ने काम किया था। फिल्म खाकी से कमलेश ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म के बाद उन्हें कई फिल्मों में छोटे किरदार में देखा गया।

