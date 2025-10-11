दृश्यम के इंस्पेक्टर गायतोंडे की एक्टिंग देखकर राइटर ने लिख दिया था किरदार, अमिताभ के साथ थी पहली फिल्म

अजय देवगन की फिल्म दृश्यम में नजर आए इंस्पेक्टर गायतोंडे एक्टर कमलेश सावंत की एक्टिंग से प्रभावित होकर लिखा गया था पहला फिल्मी रोल। अजय देवगन के साथ पहले भी किया था काम।

साल 2015 में अजय देवगन की फिल्म दृश्यम ने ऑडियंस को खूब इम्प्रेस किया था। इस फिल्म में अजय के किरदार विजय सलगांवकर को लोग आज भी नहीं भूले। लेकिन अजय के अलावा एक और किरदार था जो अपने नेगेटिव रोल के लिए याद किया जाता है। फिल्म में इंस्पेक्टर गायतोंडे का किरदार निभाने वाले एक्टर कमलेश सावंत को उनके किरदार नेगेटिव रोल के लिए पसंद किया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कमलेश पहले भी फिल्म में पुलिश का किरदार निभा चुके हैं। उनकी एक्टिंग को देखने के बाद डायरेक्टर ने अलग से उनके लिए एक किरदार लिखा था।

एक्टिंग से डायरेक्टर हुए इम्प्रेस कमलेश बचपन से एक्टिंग में माहिर थे। मराठी थिएटर की दुनिया में तो बहुत बड़ा नाम हैं। कई नाटकों में अपनी षड्नर परफॉरमेंस से सभी को हैरान कर दिया। ऐसे एक बार डायरेक्टर मुकुल अभ्यंकर और लेखक श्रीधर ने उनकी एक्टिंग देख ली कायल हो गए। दरअसल, उस समय कमलेश टीवी शो गुब्बारे में काम कर रहे थे। ये उनका पहला शो था। इस शो में उन्होंने एक लाइन बोली जिसे देखने के बाद मुकुल और श्रीधर ने उनकी एक्टिंग पर ध्यान दिया।