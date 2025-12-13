Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
दृश्यम एक्ट्रेस श्रिया सरन
अंदर से ऐसा दिखता है दृश्यम एक्ट्रेस श्रिया सरन का घर, मिट्टी के घड़े में पीती हैं पानी, साधारण है किचन

अजय देवगन की फिल्म दृश्यम में नजर आने वाली एक्ट्रेस श्रिया सरन का मुंबई वाला घर किसी भी आम घर जैसा है। इस घर को साधारण और देसी स्टाइल से सजाया हुआ है। दीवारों पर भगवान की तस्वीरें और किचन में मिट्टी का घड़ा मिल जाएगा। 

Dec 13, 2025 06:33 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
हिंदी और साउथ फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस श्रिया सरन कई सालों से अब मुंबई में रहती हैं। शहर में उनका छोटा सा आशियाना है जहां वो अपने पति आंद्रेई कोसचीव और बेटी राधा के साथ रहती हैं। हाल में यूट्यूबर बनीं डांस कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान ने अपने नए व्लॉग में श्रिया का मुंबई वाला आशियाना दिखाया। श्रिया का मुंबई वाला घर किसी बड़े बंगले या कई मंजिला नहीं है लेकिन बेहद प्यारा और खूबसूरत है। एक्ट्रेस ने खुद अपने इस घर को सजाया है।

ये है श्रिया सरन का घर


एंट्रेंस

श्रिया के घर का एंट्रेंस है।घर के द्वार पर ऊपर की तरफ गणेश भगवान की मूर्ति देखी जा सकती है। दरवाजे पर आम घरों जैसी सजावट है। लटकन, और शुभ-लाभ के स्टीकर चिपकाए हुए हैं।

shriya saran


आस्था

श्रिया के घर का एक कोना है जहां भगवान की कई तस्वीरों को देखा जा सकता है। एक तरफ गणपति बप्पा की मूर्ति रखी है तो दूसरी तरफ लक्ष्मी माता की। घर की कई दीवारों पर ऐसी आस्था देखी जा सकती है।

shriya saran


लिविंग एरिया


ये श्रिया के घर का लिविंग एरिया है। यहां उन्होंने वाइट सोफा और कुछ फैंसी आइटम से घर को सजाया हुआ है। खूबसूरत झूमर भी देखा जा सकता है।

shriya saran


ये खूबसूरत सफेद सोफा। सामने दीवार पर भगवान की तस्वीर, और एकाध फैंसी आइटम देखा जा सकता है।

shriya saran



डाइनिंग एरिया

श्रिया के घर का डाइनिंग एरिया। यहां बैठकर ही साथ खाना एन्जॉय किया जाता है। यहां भी सामने दीवार पर एक खूबसूरत तस्वीर देखी जा सकती है।

shriya saran



किचन

shriya

ये श्रिया के घर का साधारण सा किचन है। श्रिया लक्ज़री नहीं, आम सी जिंदगी जीती हैं। उनके घर में एक मिट्टी का मटका भी देखा जा सकता है। एक्ट्रेस अब भी मिट्टी के घड़े से पानी पीना पसंद करती हैं।

