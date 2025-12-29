‘दृश्यम 3’ के डायरेक्टर का बयान, जयदीप अहलावत ने अक्षय खन्ना को रिप्लेस नहीं किया है
Drishyam 3 Controversy: ‘दृश्यम 3’ के डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने बताया कि अक्षय खन्ना की डिमांड्स पर अजय देवगन का क्या रिएक्शन आया है। उन्होंने फिल्म का भी अपडेट दिया है।
‘दृश्यम 3’ में जयदीप अहलावत, अक्षय खन्ना को रिप्लेस नहीं करेंगे। इस बात को खुद ‘दृश्यम 3’ के डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने कन्फर्म किया है। उन्होंने हाल ही में दिए इंटरव्यू में अक्षय खन्ना से जुड़े विवाद पर खुलकर बात की और ये भी बताया कि इस पूरे विवाद पर फिल्म के लीड एक्टर अजय देवगन का क्या रिएक्शन आया है। पढ़िए।
बदल रहे हैं स्क्रिप्ट
अभिषेक पाठक ने बॉम्बे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वह ‘दृश्यम 3’ की स्क्रिप्ट बदल रहे हैं। उन्होंने कहा, “नहीं, जयदीप अहलावत, अक्षय खन्ना की जगह नहीं ले रहे हैं। मैं स्क्रिप्ट बदल रहा हूं और अक्षय खन्ना के किरदार की जगह एक नया किरदार लिख रहा हूं।”
पूरे विवाद पर अजय देवगन का रिएक्शन
उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया कि इस पूरे विवाद पर अजय देवगन का क्या कहना है? उनका क्या स्टैंड है? अभिषेक बोले, “उन्होंने हर चीज पूरी तरह से मुझपर छोड़ दी है। वैसे भी, ये मेरे, अक्षय और प्रोडक्शन के बीच का मामला है इसलिए मैं इस बात को बताना नहीं चाहूंगा कि हमने इसे कैसे संभाला।”
कब आ रही है ‘दृश्यम 3’?
‘धुरंधर’ की रिलीज के बाद मेकर्स ने ‘दृश्यम 3’ की रिलीज डेट अनाउंस की थी। उन्होंने एक छोटा-सा वीडियो पोस्ट कर बताया था कि अजय देवगन की ये क्राइम थ्रिलर फिल्म अगले साल 2 अक्टूबर के दिन रिलीज होगी।
प्रोमो में क्या दिखाया?
73-सेकंड के प्रोमो की शुरुआत विजय सालगांवकर (अजय देवगन) के वॉयसओवर से होती है। वह कहते हैं, “दुनिया मुझे कई नामों से बुलाती है — अपराधी, हत्यारा, फरेबी, मक्कार, धोखेबाज, शातिर, हीरो, मासूम, पिता, और मास्टरमाइंड। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पिछले सात सालों में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मैंने किया, देखा या दिखाया, उससे मैंने एक बात समझी है: इस दुनिया में हर इंसान का सच अलग होता है, वैसे ही उनके अधिकार भी। मेरा सच और मेरा अधिकार मेरा परिवार है। जब तक चीजें रुकती नहीं, जब तक दूसरे फेल नहीं होते, मैं यहां एक चौकीदार और एक दीवार की तरह खड़ा रहूंगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी आखिरी चैप्टर बाकी है।”
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
