Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDrishyam 3 Director Abhishek Pathak Challenges Akshaye Khanna To Do Solo Film
दृश्यम 3 के डायरेक्टर अभिषेक ने अक्षय खन्ना को किया चैलेंज, कहा- सोलो फिल्म करके देखो

संक्षेप:

अक्षय खन्ना के दृश्यम 3 के बाहर होने पर अब आया डायरेक्टर अभिषेक पाठक का रिएक्शन। उन्होंने बताया कि अभिषेक ने धुरंधर की रिलीज से एक दिन पहले फिल्म छोड़ दी थी।

Dec 29, 2025 02:12 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
अक्षय खन्ना जहां एक तरफ धुरंधर की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दृश्यम 3 से उनके बाहर होने को लेकर भी काफी चर्चा में है। अब अक्षय के बाहर होने पर दृश्यम के डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने बताया कि आखिर हुआ क्या था और कब अक्षय ने फिल्म छोड़ने का फैसला किया।

शूटिंग से 5 दिन पहले छोड़ी फिल्म

अक्षय के फिल्म छोड़ने को लेकर अभिषेक ने ई टाइम्स से बात करते हुए कहा, 'ये सब हुआ नवंबर में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद। उन्होंने शूटिंग से 5 दिन पहले फिल्म छोड़ दी थी। लुक लॉक हो गया था, कॉस्ट्यूम बन गए थे, नरेशन हो गया था और उन्हें पसंद भी आई थी।'

इस वजह से अक्षय को नहीं पहना सकते थे विग

उन्होंने यह भी बताया कि अक्षय ने यह फिल्म धुरंधर की रिलीज से एक दिन पहले छोड़ी थी जब एक्टर ने विग पहनने के लिए कहा। अभिषेक ने बताया कि क्योंकि फिल्म वहीं से शुरू होगी जहां पहले पार्ट खत्म हुआ तो अक्षय के किरदार को तीसरे पार्ट में विग नहीं पहना सकते थे। उन्होंने इस बारे में अक्षय से बात भी की और उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह नहीं माने। अभिषेक ने हालांकि समझाया कि इस पर आगे देख सकते हैं कुछ, लेकिन अक्षय फिल्म से बाहर हो गए।

फीस को लेकर गलत अपडेट

अभिषेक ने इस खबर को भी गलत बताया जिसमें कहा गया कि अक्षय को 21 करोड़ मिल रहे थे फिल्म के लिए। उन्होंने फाइनल अमाउंट बताने से मना किया जिस पर उन्होंने अभिषेक को साइन किया था।

अक्षय को लेकर अभिषेक बोले- सोलो फिल्म करके देखो

अभिषेक ने आगे अक्षय के इस फैसले को लेकर कहा, ‘मुझे लगता है कि उनके पास के लोग उन्हें बोल रहे हैं कि वह सुपरस्टार बन जाएंगे और उन्हें कुछ ऐसा देखना चाहिए जो सिर्फ उन पर हो। तो मैं उन्हें ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा और कहूंगा कि एक सोलो फिल्म की कोशिश करो। जब उनके पास कोई जवाब नहीं होगा तब उन्हें पता नहीं होगा क्या कहना है। ये सब काफी बेवकूफी है क्योंकि हम एक-दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। मैं रुक गया क्योंकि मुझे लगा कोई पॉइंट नहीं है इस इंसान से बात करने का अभी। वह किसी और ही प्लैनेट में हैं।’

फिल्म की जो सिचुएशन है उसको लेकर अजय देवगन का क्या सीन है उसको लेकर अभिषेक ने कहा, ‘उन्होंने सब कुछ अब मुझपर छोड़ दिया है। खैर ये मुझसे ज्यादा अक्षय और प्रोडक्शन से है। मैं इस बात को छोड़ना चाहूंगा कि हमें इसे कैसे निपटना है।’

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
