Box Office: दृश्यम-3 की कमाई 100 करोड़ पार, 'चांद मेरा दिल' का हो गया बंटाधार?
Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर एक तरफ जहां दृश्यम-3 कमाल करती नजर आ रही है, वहीं अब चांद मेरा दिल के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई बनती नजर आ रही है। जानिए कमाई के मामले में कौन कहां पहुंचा।
Box Office Collection: साउथ के सुपरस्टार एक्टर मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम-3' एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ती नजर आई है। सिनेमाघरों में गुरुवार को रिलीज हुई इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 15 करोड़ 85 लाख रुपये का दमदार कलेक्शन किया था। लेकिन दूसरे ही दिन कमाई का आंकड़ा भरभरा कर गिर पड़ा, और शुक्रवार की कमाई महज 11 करोड़ 05 लाख रुपये रह गई। यह सवाल उठने लगे कि क्या दृश्यम-3 इस फ्रेंचाइजी की बाकी फिल्मों जैसा कमाल नहीं कर पाएगी? लेकिन तीसरे ही दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कमबैक करते हुए दिखा दिया है कि अभी तो इसमें बहुत जोर बाकी है।
दृश्यम-3 बॉक्स ऑफिस डे3
शनिवार (डे3) को फिल्म की कमाई का ग्राफ 24% चढ़ गया। दृश्यम-3 की तीसरे दिन की कमाई 13 करोड़ 70 लाख रुपये रही है। बात टोटल कलेक्शन की करें तो भारतीय बॉक्स ऑफिस पर दृश्यम-3 की अभी तक की कुल ग्रॉस कमाई 47 करोड़ 17 लाख रुपये हो चुकी है। वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में यही आंकड़ा 117 करोड़ के पार जा चुका है। वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन के मामले में 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी दृश्यम-3 बताती है कि इसे विदेश में कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म का ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 70 करोड़ रुपये के करीब रहा है। ऑक्यूपेन्सी रेट की बात करें तो तीसरे दिन फिल्म का ऑक्यूपेन्सी रेशियो लगभग पहले दिन जितना ही रहा है।
चांद मेरा दिल डे2 कलेक्शन
बात लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे की फिल्म 'चांद मेरा दिल' की करें तो IMDb रेटिंग से लेकर क्रिटिक्स के रिव्यू तक, कुछ भी इस फिल्म के फेवर में नहीं गया है। सैयारा जैसी दमदार रोमांटिक फिल्म बनाने की कोशिश में धर्मा प्रोडक्शन ने एक और फ्लॉप दर्शकों के सामने परोस दी है। वक्त है कि जब धर्मा प्रोडक्शन्स को कॉमर्शियल सिनेमा बनाने की बजाए लीक से हटकर कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। बात कमाई के आंकड़ों की करें तो इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म ने ओपनिंग डे पर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर महज 3 करोड़ रुपये कमाए थे। दूसरे दिन फिल्म की कमाई में नाम बराबर ग्रोथ दिखी और इसने शनिवार को 3 करोड़ 65 लाख रुपये कमाए।
बॉक्स ऑफिस पर खींचतान
भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 'चांद मेरा दिल' की अभी तक की कमाई कुल 6 करोड़ 65 लाख रुपये हो चुकी है। ग्रॉस कलेक्शन के मामले में यही आंकड़ा 7 करोड़ 89 लाख रुपये है। पहले दिन के मुकाबले इस फिल्म की कमाई में 21% की ग्रोथ जरूर है, लेकिन यह भी इसकी लागत को निकालने के लिहाज से काफी नहीं है। बता दें कि धर्मा प्रोडक्शन की यह लक्ष्य को लॉन्च करने की दूसरी कोशिश थी जो पूरी तरह नाकाम रही है। बॉक्स ऑफिस पर अन्य कई अच्छी फिल्मों के होने की वजह से दृश्यम-3 को कॉम्पटिशन तो मिल सकता है, लेकिन इस फ्रेंचाइजी की तगड़ी फैन फॉलोइंग और इस पार्ट को लेकर मिल रहा पॉजिटिव रिस्पॉन्स बॉक्स ऑफिस पर इसकी रफ्तार कायम रखेगा ऐसी उम्मीद है।
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