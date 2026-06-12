Drishyam 3 Box Office Day 22: बोरिया बिस्तर बांधने को तैयार है 'दृश्यम 3', तीन हफ्ते में क्या रहा मोहनलाल की मूवी का हाल

'दृश्यम 3' से पहले इसके दोनों पार्ट को काफी पसंद किया गया है। ऐसे में इसका तीसरा पार्ट भी पसंद किया गया। इस मच अवेटेड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' में मोहनलाल की एक्टिंग को काफी पसंद किया जा रहा है।

Drishyam 3 Box Office Collection Day 22: साउथ सुपरस्टार मोहनलाल इन दिनों अपनी सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर लगातार खबरों में बने हुए हैं। ये फिल्म 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 'दृश्यम 3' ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर जमकर अपना जलवा दिखाया। फैंस भी मोहनलाल की 'दृश्यम 3' को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड नजर आए। 'दृश्यम 3' से पहले इसके दोनों पार्ट को काफी पसंद किया गया है। ऐसे में इसका तीसरा पार्ट भी पसंद किया गया। इस मच अवेटेड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' में मोहनलाल की एक्टिंग को काफी पसंद किया जा रहा है। डे वन से ही 'दृश्यम 3' अच्छा काम कर रही है। हालांकि, अब इसकी कमाई हल्की पड़ रह रही है। ऐसे में अब 'दृश्यम 3' के गुरुवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं 'दृश्यम 3'अब तक कितना कलेक्शन किया है।

मोहनलाल की 'दृश्यम 3' का खेल हुआ खत्म मोहनलाल और जीतू जोसेफ की मच अवेटेड सस्पेंस थ्रिलर 'दृश्यम 3' ने डे वन से ही बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखाया। मूवी में एक्टर मोहनलाल ने हर किसी को अपने काम से इंप्रेस किया है। वहीं, इसके सामने एक राम चरण की 'पेड्डी' मुसीबत बनकर खड़ी है। हालांकि, अब कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' भी रिलीज होने रही है। ऐसे में दोनों के बीच तगड़ा मुकाबला होगा। मोहन लाल की फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसका ग्राफ काफी मजेदार रहा है। इस फिल्म ने डे 1 से ही अपने नंबर्स को मेंटेन करके रखा है। 'दृश्यम 3' ने ओपनिंग डे पर 15.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। ऐसे में अब इसके गुरुवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। हालांकि, फिल्म की कमाई अब काफी कम हो गई है। 'दृश्यम 3' पर 'पेड्डी' रिलीज का पूरा असर साफ दिखाई दे रहा है। Sacnilk के मुताबिक, 'दृश्यम 3' ने 22वें दिन 0.26 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया। ऐसे में 'दृश्यम 3' का अबतक का कलेक्शन भारत में 107.96 करोड़ (नेट कलेक्शन) हो गया है। उम्मीद है फाइनल आंकड़े और भी बेहतर होंगे।

डे वाइज देखें 'दृश्यम 3' का कलेक्शन

वीक 1 81.95 करोड़ रुपये वीक 2 20.68 करोड़ रुपये डे 16 0.80 लाख रुपये डे 17 1.30 करोड़ रुपये डे 18 1.70 करोड़ रुपये डे 19 0.50 लाख रुपये डे 20 0.40 लाख रुपये डे 21 0.37 लाख रुपये डे 22 0.26 लाख रुपये टोटल कलेक्शन 107.96 करोड़ रुपये

इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर टक्कर 'दृश्यम 3' का रिलीज के साथ ही अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' और रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' और सूर्या की 'करुप्पू' और आयुष्मान खुराना, सारा अली खान की 'पति पत्नी और वो दो' से सामना हुआ था। वहीं, मोहनलाल की 'दृश्यम 3' की रिलीज के दिन ही लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे की फिल्म 'चांद मेरा दिल' रिलीज हुई है। लेकिन अब इसके सामने राम चरण और जाह्नवी कपूर की 'पेड्डी' और वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' आ गाई है। ऐसे में इसके लिए कॉम्पिटिशन काफी तगड़ा हो गया है।

फिल्म के बारे में जीतू जोसेफ द्वारा निर्देशित, दृश्यम थ्रीक्वल 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मोहनलाल के अलावा मीना, अंसिबा हसन, एस्तेर अनिल, आशा शरथ, सिद्दीकी और अन्य भी शामिल हैं। इसका निर्माण आशीर्वाद सिनेमाज के बैनर तले एंटनी पेरुम्बावूर ने किया है।