अक्षय खन्ना को रिप्लेस नहीं कर रहे जयदीप अहलावत, दृश्यम 3 पर आया बड़ा अपडेट

संक्षेप: दृश्यम 3 से अक्षय खन्ना के बाहर होने के बाद खबर आई थी कि जयदीप अहलावत उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं। हालांकि, अब खबर है कि जयदीप फिल्म का हिस्सा तो होंगे, लेकिन वो अक्षय खन्ना को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं।

अक्षय खन्ना के दृश्यम 3 से बाहर होने के बाद खबरें थे की जयदीप इस फिल्म का हिस्सा होंगे। जैसे ही जयदीप के फिल्म का हिस्सा होने की खबरें आईं, लोग कहने लगे कि जयदीप फिल्म में अक्षय खन्ना को रिप्लेस करेंगे। हालांकि, अब फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। ये अपडेट किसी और ने नहीं बल्कि फिल्म के डायरेक्टर ने दिया है। उन्होंने साफ किया है कि फिल्म में जयदीप अहलावत अक्षय खन्ना को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दृश्यम 3 के डायरेक्टर ने क्या बताया? बॉम्बे टाइम्स से खास बातचीत में दृश्यम 3 के डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने बताया, “नहीं, जयदीप अक्षय खन्ना को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। मैं एक नया किरदार लिख रहा हूं।” अभिषेक के बयान से ये तो साफ है कि जयदीप फिल्म में एक नए किरदार में नजर आएंगे और वो फिल्म को नया मोड़ देंगे।

फिल्म के प्रोड्यूसर ने क्या कहा था? बता दें, कुछ दिन पहले फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने बताया था कि जयदीप अहलावत फिल्म का हिस्सा होंगे। उन्होंने जयदीप को एक बेहतर एक्टर भी कहा था।

प्रोड्यूसर ने कहा था कि अक्षय को रिप्लेस करेंगे जयदीप बॉलीवुड हंगामा से खास बातचीत में प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठके ने कहा था कि दृश्यम एक बहुत बड़ा ब्रैंड है। फर्क नहीं पड़ता वो (अक्षय खन्ना) फिल्म का हिस्सा हैं या नहीं। अब जयदीप अहलावत ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है। भगवान की दया से हमें अक्षय खन्ना से एक बेहतर एक्टर मिल गया है, और सबसे जरूरी, हमें उनसे बेहतर शख्स मिल गया है।"