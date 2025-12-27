अक्षय खन्ना अकेले 50 करोड़ भी नहीं कमा पाएं…दृश्यम 3 के प्रोड्यूसर बोले, सफलता सिर पर चढ़ गई

अक्षय खन्ना अकेले 50 करोड़ भी नहीं कमा पाएं…दृश्यम 3 के प्रोड्यूसर बोले, सफलता सिर पर चढ़ गई
धुरंधर से धमाका कर रहे एक्टर अक्षय खन्ना पर दृश्यम 3 के प्रोड्यूसर ने कई आरोप लगाए हैं। प्रोड्यूसर ने कहा कि एक्टर ने डील फाइनल होने, एडवांस लेने के बाद फिल्म छोड़ दी। एक्टर ने ये भी कहा कि धुरंधर उनकी वजह से चल रही है।
बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना इन दोनों अपनी फिल्म धुरंधर के लिए खबरों में बने हुए हैं। एक्टर का किरदार रहमान डकैत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इससे पहले इस साल की शुरुआत में एक्टर को विक्की कौशल की फिल्म छावा में कमाल करते हुए देखा गया था। वहीं हाल में खबर सामने आई कि एक्टर अब दृश्यम 3 का हिस्सा नहीं है। पहले बताया गया था कि फीस की वजह से ऐसा फैसला लिया गया है। लेकिन अब खुद प्रोड्यूसर ने साफ कर दिया है कि अक्षय कुमार ने दृश्यम 3 शूटिंग से 10 दिन पहले छोड़ दी है। मेकर्स एक्टर के खिलाफ लीगल एक्शन लेने के बारे में विचार कर रहे हैं।
दृश्यम 3 में विग पहनना चाहते थे अक्षय खन्ना
बॉलीवुड हंगामा के साथ बातचीत में दृश्यम 3 के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने कहा कि उन्होंने अक्षय के फीस और बाकी चीजों को लेकर एक एग्रीमेंट साइन क्या था। बाद में एक्टर ने विग की मांग कर दी। प्रड्यूसर ने बताया कि डायरेक्टर अभिषेक पाठक के समझाने के बाद वो फिल्म के लिए राजी थे। लेकिन उन्हें कुछ लोगों ने सलाह दी कि वो विग के साथ अच्छे लगते हैं। तो एक्टर ने फिर से अपने किरदार के लिए विग की डिमांड कर दी। डिमांड पूरी नहीं होने की वजह से एक्टर ने फिल्म से ही हटने का फैसला लिया।
प्रोड्यूसर ने कहा अकेले 50 करोड़ भी नहीं कमा पाएंगे
आगे कुमार मंगत ने कहा कि दृश्यम फ्रंचाइजी अजय देवगन को लीड में लेकर चल रही है। छावा विक्की कौशल की फिल्म थी जिसमें अक्षय खन्ना थे, वैसे ही धुरंधर रणवीर की फिल्म है। अगर अक्षय सोलो फिल्म करते तो 50 करोड़ भी नहीं कमा पाते। कुमार मंगत ने कहा अक्षय खन्ना को किसी स्टूडियो के साथ सुपरस्टार बजट की फिल्म बनाने की कोशिश करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सा स्टूडियो इतने बड़े बजट वाली उनकी फिल्म को हरी झंडी देता है। कुछ एक्टर्स मल्टीस्टारर फिल्में करते हैं और जब वो फिल्में हिट हो जाती हैं, तो उन्हें लगने लगता है कि वो ही स्टार हैं। उनके साथ भी ठीक यही हुआ है। उन्हें लगता है कि वो अब सुपरस्टार हैं। सफलता उनके सिर पर चढ़ गई है। उन्होंने हमसे कहा, 'धुरंधर मेरी वजह से चल रही है।' उन्हें यह समझने की जरूरत है कि कुछ चीजों ने उनके पक्ष में काम किया है।’
दृश्यम 3 की कहानी सुन राइटर को लगा लिया था गले
कुमार मंगत पाठक ने आगे बताया, “जब उन्होंने अलीबाग स्थित अपने फार्महाउस में स्क्रिप्ट सुनी, तो उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने हमसे कहा, ‘ये 500 करोड़ की फिल्म है। मैंने जिंदगी में ऐसी स्क्रिप्ट कभी नहीं सुनी है।’ उन्होंने अभिषेक और राइटर को गले भी लगाया। फिर हमारी बातचीत हुई, जिसके बाद फीस तय हुई। हमने समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। उन्हें एडवांस भी मिला, हमने डिजाइनर को उनके कपड़ों के लिए पैसे दिए किया। और फिर शूटिंग से 10 दिन पहले उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया।” दृश्यम 3 के प्रोड्यूसर कुमार मंगत के इन आरोपों पर फिलहाल अक्षय खन्ना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।
