'मुझे जिहादी कहा', दृश्यम 3 एक्ट्रेस ने एक्टर टाइनी टॉम पर लगाया गंभीर आरोप
दृश्यम 3 एक्ट्रेस अंसीबा हसन ने अपने को-स्टार टाइनी टॉमी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि टाइनी ने उनके लिए जिहादी शब्द का इस्तेमाल किया है। हालांकि, टॉमी ने इस दावे का खंडन किया है।
मलयालम इंडस्ट्री से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दृश्यम 3 एक्ट्रेस अंसीबा हसन ने एक्टर टाइनी टॉम और 'एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स' (AMMA) के कुछ सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्ट्रेस ने दावा किया है कि एक्टर टाइनी टॉम और AMMA के कुछ सदस्यों ने उनके चरित्र पर कीचड़ उछाला और उन पर सांप्रदायिक टिप्पणियां भी की हैं, जिससे परेशान होकर उन्होंने AMMA से इस्तीफा दे दिया है।
एक्ट्रेस ने लगाए AMMA सदस्यों पर गंभीर आरोप
पीटीआई के मुताबिक, रिपोर्टर टीवी और कई अन्य चैनलों से बातचीत में एक्ट्रेस ने बताया कि संगठन के एक अन्य सदस्य ने उन्हें बताया था कि टॉम ने उन्हें 'जिहादी' कहा था, उनपर धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश का आरोप भी लगाया। एक्ट्रेस ने ये भी दावा किया है कि उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई अफवाहें उड़ाई गई हैं।
एक्ट्रेस का दावा, पुलिस में दर्ज करवाई गई झूठी रिपोर्ट
एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने 21 फरवरी को पर्सनल कारण और काम के दबाव का हवाला देते हुए AMMA को अपना इस्तीफा सौंपा, लेकिन उन्होंने संगठन के सचिव को निजी तौर पर इस्तीफा देने का असली कारण भी बताया। एक्ट्रेस ने ये भी दावा किया है कि कार्यकारी समिति की एक महिला सदस्य ने उनके खिलाफ पुलिस में झूठी शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी मानसिक पीड़ा से भी गुजरना पड़ा।
अंसीबा हसन के आरोपों पर क्या बोले टॉम?
एक्ट्रेस के इन आरोपों पर एक्टर टाइनी टॉम ने मीडिया से बातचीत में इन दावों को झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि एक्ट्रेस ने ये दावे किसी की बातों को सुनकर किए हैं। टॉम ने कहा, "किसी और ने उनसे कहा कि मैंने उनके खिलाफ ये टिप्पणियां की हैं...ऐसा उन्होंने कहा है...मैं वो इंसान हों जो अपने काम को गंभीरता से करता हूं और खुलकर अपनी बात रखता हूं।" एक्टर ने आगे कहा कि AMMA की कार्यकारी समिति इस मामले पर उचित निर्णय लेगी।
कब रिलीज हुई दृश्यम 3?
अंसीबा की बात करें तो उनकी फिल्म दृश्यम 3 सिनेमाघरों में चल रही है। फिल्म को जीतू जोसेफ ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में अंसीबा ने जॉर्जकुट्टी (मोहनलाल) की बेटी अंजू जॉर्ज का किरदार निभाया है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो दो दिन में फिल्म ने 26.90 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। बता दें, दृश्यम मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की सफल फ्रेंचाइजीज में से एक है। इसके पहले दो पार्ट्स का हिंदी में रीमेक बन चुका है। हिंदी रीमेक में अजय देवगन लीड रोल में नजर आए हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
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फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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