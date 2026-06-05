तूतक-तूतक तूतिया... आपको पता है इस फेमस गाने का मतलब, चंकी पांडेय की फिल्म में था जबरदस्त हिट
घर का चिराग फिल्म का गना तूतक-तूतक तूतिया, 90 के दशक में चित्रहार, रंगोली में खूब बजा। इसकी कैसेट्स भी बिकीं। कभी आपने सोचा कि इस शब्द का मतलब क्या होता है?
साल 1989 में आई फिल्म घर का चिराग का एक गाना खूब हिट हुआ। इसके बोल थे, तूतक तूतक तूतिया, आई लव यू। लोगों ने इस गाने पर डांस किया, इसे खूब गाया पर ज्यादातर लोगों को इसका मतलब नहीं पता। इस गाने का एक और वर्जन 2016 में आई फिल्म देवी में था। इसमें गाने में तमन्ना भाटिया और सोनू सूद थे। इसको कनिका मान और मलकीत सिंह ने गाया था। इंट्रेस्टिंग बात है कि यह गाना मलकीत सिंह का है और उनसे ही हर जगह पहुंचा। वह एक बार बता चुके हैं कि गाने में इस शब्द का मतलब क्या है।
गाने के कई रीमिक्स
तूतक तूतक तूतिया के कई वर्जन्स बन चुके हैं। ओरिजनल सॉन्ग मलकीत सिंह के तूतक-तूतक तूतिया से लिया गया था। इसे बाली सागू के एक एल्बम में भी रीमिक्स किया गया था। इसका नाम था Hey Jamalo (Def Mix)। इस रीमिक्स वर्जन की रिकॉर्ड तोड़ सेल हुई थी।
चंकी पांडे की फिल्म में था गाना
चंकी पांडे की मूवी घर का चिराग में भी यह गाना है। लेट 80s और 90 के दशक में यह खूब पॉप्युलर हुआ था। यह फिल्म एक फूल दो माली की रीमेक थी। इसमें चंकी पांडे के साथ नीलम थीं। इसमें तूतक तूतक तूतिया गाना 1988 में आए मलकीत सिंह के एल्बम सजना ओ सजना से लिया गया था। गाना मलकीत सिंह ने गया था और इसे वीर रहीमपुरी ने लिखा था।
क्या है तूतक-तूतक तूतिया का मतलब
मलकीत सिंह से कई इंटरव्यूज में पूछा जा चुका है कि आखिर इन शब्दों का मतलब क्या है। उन्होंने बताया था कि यह रोमांटिक गाना है। उन्होंने बताया था कि पंजाबी में तूतिया का मतलब होता है शहतूत। अब इस गाने में लड़का कह रहा है, तू-तक यानी तू देख, तूतिया मतलब शहतूत। शहतूत की झाड़ी के पास बैठकर प्रेमी कहता है कि तू शहतूत को तक फिर आगे गाकर बोलता है, हम यहां बैठकर प्यार भरी बातें करेंगे। इन शब्दों को इसी तरह से लिया गया है।
यहां देखें गाने का ओरिजनल वर्जन
कौन हैं मलकीत सिंह
मलकीत सिंह इंग्लैंड बेस्ड पॉप्युलर पंजाबी भांगड़ा सिंगर हैं। वह पंजाब के होशियारपुर में पैदा हुए थे। गुड़ नाल इश्क मीठा और तूतक-तूतक तूतिया उनके पॉप्युलर गाने हैं। इनके लोगों ने कई वर्जन्स बनाए और सारे पसंद किए गए। मलकीत सिंह को भांगड़ा किंग भी कहा जाता है। मलकीत सिंह के शोज पर बंपर भीड़ जुटती है। वह हाई-फाई शादियों और फंक्शंस में भी गाते हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।