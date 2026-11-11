Ramanand Sagar की Ramayana पर आने जा रही डॉक्यूमेंट्री, जानें कब होगी रिलीज?
रामानंद सागर की रामायण के किस्से और कहानियों को बताने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने जा रही है। रामानंद सागर के पोते शिव सागर ने इस खबर को कंफर्म किया है।
रणबीर कपूर की रामायण रिलीज होने के बाद एक बार फिर लोग रामानंद सागर की रामायण की चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर रणबीर कपूर की रामायण को पसंद किया जा रहा है, लेकिन इस बीच लोग ये भी कह रहे हैं कि रामानंद सागर की रामायण की कोई भी जगह नहीं ले सकता है। अब रामानंद सागर के फैंस के लिए एक खुशखबरी है। इस आइकॉनिक सीरियल पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने जा रही है।
कब रिलीज होगी रामानंद सागर की रामायण की डॉक्यूमेंट्री?
रामानंद सागर के पोते शिव सागर ने कन्फर्म किया है कि रामानंद सागर की रामायण पर डॉक्यूमेंट्री रिलीज होगी। इसमें सीरियल से जुड़े दिलचस्प किस्से और कहानियां दर्शकों को बताए जाएंगे। वैराइटी इंडिया के साथ खास बातचीत में शिव सागर ने बताया कि रामानंद सागर की डॉक्यूमेंट्री 29 दिसंबर को रिलीज होगी।
अरुण गोविल को कास्ट नहीं करना चाहते थे रामानंद सागर
इस बातचीत के दौरान शिव सागर ने बताया कि रामानंद सागर पहले अरुण गोविल को राम के रूप में कास्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता प्रेम सागर और चाचा आनंद सागर और मोती सागर का मानना था कि अरुण गोविल इस भूमिका के लिए बिल्कुल सही रहेंगे। इसके बाद रामानंद सागर भी इस बात के लिए राजी हो गए।
70 साल की उम्र में रामानंद सागर ने बनाई थी रामायण
शिव सागर ने बताया कि रामानंद सागर ने जब रामायण बनाई तब वो 70 साल के थे। उन्हें धर्मग्रंथों को लेकर अच्छा ज्ञान था और भगवान राम को लेकर उनका नजरिया बिल्कुल स्पष्ट था। उन्हें पता था कि भगवान राम के किरदार को बहुत कम शब्दों और उनके हाव-भाव के जरिए पेश किया जाना चाहिए।
कुछ इस तरह अरुण गोविल को रामानंद सागर ने बनाया था 'राम'
रामानंद सागर के पोते शिव सागर ने कहा, "मेरे दादा ने अरुण जी के साथ बहुत सारी मुस्कान और एक्सप्रेशन पर काम किया, जिसमें से हर कोई एक-दूसरे से थोड़ी अलग भावना व्यक्त करती थी। उनकी मुस्कान में एक ऐसी खूबी थी जिससे लगता था कि वे सब कुछ जानते हैं, और साथ ही वे अपने आस-पास चल रही लीला को भी सहजता से घटित होने देते थे।"
अरुण गोविल के राम बनने को लेकर शिव सागर ने आगे कहा कि अरुण गोविल को पहचानने और निखारने का काफी श्रेय वो अपने दादाजी के डायरेक्शन को देते हैं। वहीं, वो इस डायरेक्शन को खूबसूरती से अमल में लाने का श्रेय अरुण गोविल को देते हैं।
कब रिलीज हुआ था रामानंद सागर की रामायण का पहला एपिसोड?
रामानंद सागर की रामायण के बारे में बात करें तो ये 25 जनवरी 1987 से 31 जुलाई 1988 के बीच दूरदर्शन पर प्रसारित हुई थी। इस सीरियल का संगीत रवींद्र जैन ने तैयार किया था। रामायण दुनिया का सबसे ज्यादा देखा गया पौराणिक सीरियल माना जाता है। रामायण को शुरुआत में 52 एपिसोड का बनाया जाना था, लेकिन दर्शकों की भारी मांग के कारण इसे बढ़ाकर 78 एपिसोड तक कर दिया गया था। इस शो की आईएमडीबी रेटिंग 9 है।
इस बातचीत के दौरान शिव सागर से पूछा गया कि क्या रामानंद सागर रणबीर कपूर को भगवान राम के किरदार में अपनाते? इस सवाल का जवाब देते हुए शिव सागर ने कहा, "भगवान राम का किरदार निभाने वाले एक्टर से उन्हें क्या चाहिए इसे लेकर वो काफी स्पष्ट थे। तो मुझे लगता है कि रणबीर को उस प्रतिक्रिया के दौरान उन्हें मनाना पड़ता।"
डॉक्यूमेंट्री रिलीज की टाइमिंग पर क्या बोले रामानंद सागर के पोते
रामायण की डॉक्यूमेंट्री रिलीज की टाइमिंग को लेकर शिव सागर ने कहा, "ये समय बिल्कुल सही लगा। नितेश तिवारी की 'रामायण' को लेकर लोगों में इतनी उत्सुकता है कि वो इस महाकाव्य के अलग-अलग रूपांतरों को फिर से देख रहे हैं और उससे इसकी तुलना कर रहे हैं। एक मौका मिला है कि हम मेरे दादाजी की 'रामायण' को सिर्फ एक टीवी सीरियल के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक घटना के रूप में देखें, और ये भी जानें कि असल में इसे कैसे बनाया गया था।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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