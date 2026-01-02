'डॉन 3' से बाहर हुए विक्रांत मैसी, चमकी इस एक्टर की किस्मत
साल 2025 में फिल्म 'डॉन 3' से जुड़ा एक वीडियो सामने आया था, इसके बाद से स्टार्स की एंट्री को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही हैं। ऐसे में अब इन सबके बीच 'डॉन 3' में एक नए एक्टर की एंट्री की खबर सामने आ रही है।
बॉलीवुड के जाने-माने स्टार और डायरेक्टर फरहान अख्तर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'डॉन 3' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर डॉन 3 को लेकर लंबे वक्त से बज बना हुआ है। 'डॉन 3' को लेकर लगातार नई अपडेट्स सामने आ रही है। साल 2025 में फिल्म 'डॉन 3' से जुड़ा एक वीडियो सामने आया था, इसके बाद से स्टार्स की एंट्री को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही हैं। ऐसे में अब इन सबके बीच 'डॉन 3' में एक नए एक्टर की एंट्री की खबर सामने आ रही है। तो चलिए जानते हैं फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' में किस स्टार की एंट्री होने वाली है।
इस एक्टर की हुई 'डॉन 3' में एंट्री
फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' में लगातार कास्टिंग में बदलाव का सिलसिला जारी है। 'डॉन 3' में पहले जहां रणवीर सिंह के बाहर होने की खबरें आईं, फिर कियारा आडवाणी और विक्रांत मैसी के मूवी से बाहर होने की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन विक्रांत के आउट होने के साथ ही किसी और की एंट्री की खबरें चर्चा में हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, फरहान अख्तर एक अहम रोल के लिए एक्टर रजत बेदी पर विचार कर रहे हैं।
इस सीरीज से चर्चा में आए थे रजत
बता दें कि रजत बेदी ने बीते साल 2025 में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डायरेक्टर वेब सीरीज 'द बैंड्स ऑफ बॉलीवुड' से कमबैक किया है। 51 साल के राजत बेदी से कथित तौर पर उस रोल के लिए बात चल रही है, जो पहले विक्रांत मैसी के लिए था। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि रजत और डायरेक्टर के बीच ऑफिशियल बात हो चुकी है और जनवरी के मिड में मुंबई के खार ऑफिस में मीटिंग प्लान है। फिलहाल, अभी तक इसको लेकर कोई अधिकारिक खबर सामने नहीं आई है। मूवी को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं।
