Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रणवीर सिंह के लीगल नोटिस से डरकर FWICE ने हटाया बैन? प्रेसिडेंट बोले- अगर उन्हें लगता है…

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share

द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एंप्लॉयीज के बैन के बाद रणवीर सिंह ने उन्हें काउंटर नोटिस भेजा। अब फेडरेशन ने यह बैन हटा लिया है लेकिन उनका कहना है कि यह डर नहीं बल्कि पहले से लिया गया फैसला था।

रणवीर सिंह के लीगल नोटिस से डरकर FWICE ने हटाया बैन? प्रेसिडेंट बोले- अगर उन्हें लगता है…

रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच डॉन 3 का विवाद अभी सुलझ नहीं पाया है। दोनों पार्टीज साबित करने पर तुली हैं कि कोई किसी से कम नहीं। रीसेंटली खबर आई कि द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एंप्लॉयीज ने रणवीर के खिलाफ बैन हटाने का फैसला लिया है। चर्चा है कि रणवीर ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। अब FWICE के अध्यक्ष बीएन त्रिपाठी ने इन कयासों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि फेडरेशन ने ये फैसला बंदूक की नोक पर नहीं लिया।

नहीं निपट पा रहा विवाद

रणवीर सिंह ने फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 छोड़ दी, इस पर विवाद सुलटने का नाम नहीं ले रहा। 25 मई को FWICE ने रणवीर को बैन करने का फैसला लिया था। अब बुधवार को खबर आई कि बॉयकॉट करने का डिसीजन वापस ले लिया है। अब इस पर फेडरेशन के अध्यक्ष बीएन तिवारी का स्टेटमेंट आया है।

ये भी पढ़ें:रणवीर सिंह पर लगे बैन पर बोलीं कंगना रनौत, उन्हें खुश होना चाहिए कि वो…

क्या बोले फेडरेशन के अध्यक्ष

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बीएन तिवारी ने कहा, 'हम इंडस्ट्री को एक परिवार की तरह देखते हैं। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई हमारे पास शिकायत लेकर आता है या पेमेंट ना होने का मामला होता है तो हम विवादित पार्टी के खिलाफ सहयोग ना करने का नोटिस जारी करते हैं। मामला सुलझ जाने पर हम नोटिस वापस ले लेते हैं। इसे हम हार या किसी और तरह से नहीं लेते।'

ये भी पढ़ें:रणवीर से FWICE ने हटाया 'बैन', कहा- एक्टर के लीगल नोटिस का देंगे जवाब

रणवीर की तरफ से मिला था नोटिस

बीएन तिवारी ने बताया कि रणवीर सिंह ने फेडरेशन के फैसले के खिलाफ नोटिस दिया है। इसमें लिखा था कि फेडरेशन 48 घंटे के अंदर ये बैन हटाए। उन्होंने कहा कि फेडरेशन ने लीगल नोटिस मिलने से पहले ही ये फैसला ले लिया था।

उनकी जीत हमारी हार नहीं

वह बोलते हैं, 'हालांकि हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि हमने बंदूक की नोक पर ये नोटिस वापस नहीं लिया। हमें प्रोड्यूसर गिल्ड और मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स असोसिएशन की तरफ से लेटर आया था। यह लेटर 29 मई को आया था और हम 30 मई को मिले। तब हमने नोटिस खत्म करने के बारे में सोचा।'तिवारी बोलते हैं, 'अगर उनको लग रहा है कि उनकी जीत है, हम उसमें भी खुश हैं। उनकी जीत में हमारी हार नहीं जीत ही है।'

क्या है विवाद

रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच डॉन 3 विवाद अप्रैल से चल रहा है। फरहान अख्तर के तरफ कहा जा रहा है कि फिल्म का टीजर शूट हो चुका था। होटल्स बुक हो गए थे और क्रू भी अपॉइंट हो गई थी। ऐसे में रणवीर सिंह के फिल्म छोड़ने से उन्हें 45 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं रणवीर की तरफ से खबरें आ रही हैं कि फिल्म इसलिए छोड़ी क्योंकि स्क्रिप्ट, डेट्स क्लीयर नहीं थीं। चर्चा यह भी है कि रणवीह ने धुरंधर ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद ऐसा फैसला लिया।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

और पढ़ें
ranveer singh Don 3

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।