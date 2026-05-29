Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Don 3 Controversy: FWICE के एक्शन पर पद्मिनी कोल्हापुरे ने जताई नाराजगी, कहा- बोलीं- 'हम रणवीर सिंह के साथ हैं'

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share

'डॉन' फ्रेंचाइजी बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय एक्शन-थ्रिलर सीरीज में से एक है। पहले दो भागों में शाहरुख खान मुख्य भूमिका में थे। वहीं, फरहान अख्तर की इस फिल्म के तीसरे यानी 'डॉन 3' में रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आने वाले थे।

Don 3 Controversy: FWICE के एक्शन पर पद्मिनी कोल्हापुरे ने जताई नाराजगी, कहा- बोलीं- 'हम रणवीर सिंह के साथ हैं'

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों 'डॉन 3' विवाद को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। फरहान अख्तर की अपकमिंग फिल्म 'डॉन 3' को लेकर विवाद है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। 'डॉन 3' से बाहर होने के बाद, रणवीर सिंह को फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) द्वारा जारी नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव के साथ-साथ आलोचना का भी सामना करना पड़ा। वहीं, अब दूसरी तरफ सिने और टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन (CINTAA) की वाइस-प्रेसिडेंट और जानी-मानी एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी ने पब्लिकली रणवीर सिंह को सपोर्ट किया है।

आखिर पद्मिनी कोल्हापुरे ने क्या कहा?

दरअसल, CINTAA की वाइस-प्रेसिडेंट पद्मिनी कोल्हापुरे ने आईएएनएस से बातचीत में रणवीर सिंह के लिए अपना समर्थन जताया। उन्होंने कहा, 'CINTAA को रणवीर सिंह को अपना मेंबर बनाकर गर्व है। जब भी उन्हें हमारी जरूरत होगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे।' पद्मिनी ने आगे कहा कि चूंकि इस मामले पर पहले से ही पब्लिकली चर्चा हो रही है, इसलिए वह इस मुद्दे पर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहतीं। हालांकि, उन्होंने यह साफ कर दिया कि अगर रणवीर सिंह सपोर्ट मांगते हैं तो एसोसिएशन उनके लिए अवेलेबल है। उन्होंने कहा, 'हम उनके लिए यहां हैं, उनके साथ हैं। अगर उन्हें कभी हमारी जरूरत पड़ी, तो हम रणवीर सिंह के लिए हैं।'

ये भी पढ़ें:ऋतिक से तलाक दोबार अफेयर करने से डर गई थीं सुजैन खान, कहा- ‘बेटों की खातिर…’

पूनम ढिल्लों ने इन मामले में किया था रिएक्ट

बता दें कि एक दिन पहले ही, CINTAA प्रेसिडेंट पूनम ढिल्लों ने भी HTCity से बात करते हुए इस मुद्दे पर रिएक्ट किया था। पूनम ने कहा था, 'रणवीर सिंह के मेंबर होने के बावजूद CINTAA को कथित तौर पर इस मामले के बारे में नहीं बताया गया था।' पूनम के मुताबिक, 'अगर उनसे पहले सलाह ली गई होती तो एसोसिएशन दोनों पार्टियों के बीच बीच-बचाव करने और विवाद पर और रिसर्च करने की कोशिश कर सकता था।' एक्ट्रेस ने रणवीर सिंह के संबंध में 'बैनिंग' शब्द के इस्तेमाल पर भी असहजता जताई।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान के स्कूल में कभी गाया जाता था लता मंगेशकर का 69 साल पहले बना ये गाना

क्या है 'डॉन 3' विवाद?

'डॉन' फ्रेंचाइजी बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय एक्शन-थ्रिलर सीरीज में से एक है। पहले दो भागों में शाहरुख खान मुख्य भूमिका में थे। वहीं, फरहान अख्तर की इस फिल्म के तीसरे यानी 'डॉन 3' में रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आने वाले थे। इस रोल को लेकर रणवीर लंबे समय से चर्चा में थे। लेकिन अब उनके इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने के बाद इंडस्ट्री में दो खेमों में बंटवारा हो गया है. एक तरफ FWICE सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो वहीं CINTAA ने अपने सदस्य रणवीर को पूरा समर्थन दे दिया है।

ये भी पढ़ें:करण जौहर की 7 सबसे जयादा कमाई करने वाली फिल्में, ये मूवी है नंबर-1 पर
Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री

और पढ़ें
ranveer singh Farhan Akhtar Don 3

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।