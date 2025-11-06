'शर्ट के ऊपर ही...', डॉक्टर के निशाने पर आए हर्षवर्धन राणे, 'एक दीवाने की दीवानियत' के इस सीन को लेकर किया ट्रोल

संक्षेप: बॉक्स ऑफिस पर 'एक दीवाने की दीवानियत' काफी धमाल मचा रही है। एक तरफ जहां इस मूवी को ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं, दूसरी तरफ फिल्म के एक सीन को लेकर एक डॉक्टर ने हर्षवर्धन को ट्रोल किया है।

बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। हर्षवर्धन राणे की फिल्म उनके साथ सोनम बाजवा लीड रोल में हैं। आज 'एक दीवाने की दीवानियत' को रिलीज हुए पूरे 14 दिन हो गए हैं। बॉक्स ऑफिस पर 'एक दीवाने की दीवानियत' काफी धमाल मचा रही है। एक तरफ जहां इस मूवी को ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं, दूसरी तरफ फिल्म के एक सीन को लेकर एक डॉक्टर ने हर्षवर्धन को ट्रोल किया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

डॉक्टर ने किया ट्रोल दरअसल, हर्षवर्धन राणे की फिल्म के एक सीन में दिखाया गया किया उनके हाथ में चोट लगी है और खून निकल रहा है। वहीं,मेडिकल ड्रेसिंग सीधे चोट पर लगाने के बजाय राणे के कपड़ों के ऊपर की गई थी। इसी सीन को लेकर एक डॉक्टर ने ट्वीट कर ट्रोल किया। डॉक्टर ने ट्वीट किया, 'बॉलीवुड के डॉक्टर बहुत एडवांस हैं... शर्ट के ऊपर ड्रेसिंग... (sic)।'

यूजर्स ने भी लिए मजे नेटिजन्स ने इस ट्वीट पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक यूजर ने ट्वीट किया, 'शायद वे उस शर्ट को फाड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते थे।' एक अन्य एक्स यूजर ने लिखा, 'वो अपना दिमाग यूजर करना भूल गए।' एक ने लिखा, 'शर्ट को ही चोट लगी होगी।' एक लिखता है, 'जल्दी में थे, कल पनवेल निकलना था।' ऐसे कई और कमेंट्स इस ट्वीट पर आ रहे हैं।