पता है अरबपति की बेटी नेत्रा की शादी में जेनिफर लोपेज झटक ले गईं कितना पैसा? यहां जान लें
बिलियनर बिजनसमैन राजू मंटेना की बेटी की शादी रीसेंटली काफी चर्चा में थी। इस वेडिंग में जेनिफर लोपेज भी आई थीं। जेलो ने परफॉर्म करने का काफी हाई-फाई पैसा चार्ज किया था। यहां जानें इन सिलेब्स ने परफॉर्मेंस का कितना चार्ज किया।
जेनिफर लोपेज बीते दिनों भारत में थीं। यहां उदयपुर में उन्होंने नेत्रा मंटेना की शादी में परफॉर्म किया था। इस हाई प्रोफाइल वेडिंग में देश-विदेश के कई बड़े सिलेब्स मौजूद थे। जेनिफर लोपेज का परफॉर्मेंस कई वजहों से चर्चा में रहा। साथ ही लोगों के मन में यह भी जिज्ञासा थी कि जेलो ने शादी में परफॉर्म करने का कितना रुपया लिया होगा। अब एक रिपोर्ट में इस अमाउंट के बारे में बताया गया है।
जेलो ने झटका कितना पैसा?
नेत्रा मंटेना यूएस बेस्ड मल्टी-करोड़ बिजनसमैन राम राजू मंटेना की बेटी हैं। उनकी शादी आंत्रप्रिन्योर वामसी गदिराजू से हुई है। उनका वेडिंग सेलिब्रेशन सुर्खियों में था। कई बड़े सिलेब्स के साथ जेनिफर लोपेज का परफॉर्मेंस भी काफी वायरल हुआ। बताया जा रहा था कि जेनिफर लोपेज ने वहां एकदम कॉन्सर्ट वाला माहौल बना दिया था। पेज सिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जेनिफर लोपेज ने इस परफॉर्मेंस के 2 मिलियन डॉलर यानी भारत के करीब 17.86 करोड़ रुपये चार्ज किए।
जेनिफर लोपेज के परफॉर्मेंस की ट्रोलिंग
जेनिफर लोपेज के परफॉर्मेंस के वीडियोज पर कुछ लोगों ने ट्रोलिंग भी की थी। लोगों का कहना था कि शादी के हिसाब से जेलो ने काफी कम कपड़े पहने हैं। जेनिफर लोपेज ने कटआउट ड्रेसेज पहनी थीं। वेडिंग सेरिमनीज के दौरान वह साड़ी पहने भी दिखी थीं। उनका मनीष मल्होत्रा की साड़ी में लुक वायरल हुआ था। जेलो ने साड़ी के साथ इंडियन डायमंड जूलरी भी कैरी की थी।
बॉलीवुड ने किया कितना चार्ज?
बॉलीवुड से कृति सेनन, जाह्नवी कपूर, रणवीर सिंह, नोरा फतेही,शाहिद कपूर, सोफी चौधरी, करण जौहर, माधुरी दीक्षित और वरुण धवन जैसे कई एक्टर्स पहुंचे थे। इन एक्टर्स की फीस ऑफिशियली रिवील नहीं हुई है। हालांकि रिपोर्ट्स हैं कि माधुरी दीक्षित ने 35 लाख से 1 करोड़, नोरा फतेही ने 50 लाख से 1 करोड़, रणवीर और शाहिद ने 3 से 4 करोड़ और बाकी सिलेब्स ने 1 से 2 करोड़ रुपये के बीच चार्ज किया था। नेत्रा की शादी जग मंदिर आइलैंड पैलेस में हुई थी जिसका किराया 75 से 90 लाख बताया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
