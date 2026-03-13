Hindustan Hindi News
एक्टर्स को क्यों कहते हैं सितारा, क्या आपको पता है स्टार, सुपरस्टार और मेगास्टार में फर्क?

Mar 13, 2026 01:28 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड में कुछ एक्टर सुपरस्टार और कुछ एक्टर सिर्फ स्टार? आखिर पर्दे पर दिखने वाले इन एक्टर्स को सितारे क्यों कहते हैं, मेगा स्टार का मतलब क्या है? जानें सारे सवालों के जवाब।

फिल्मों के शौकीन हैं तो आपका फेवरिट स्टार जरूर होगा। कभी सोचा कि फिल्मों में काम करने वाले लोगों को स्टार या सितारा क्यों कहते हैं? मूवीज में काम करने वाले ये लोग स्टार, सुपरस्टार और मेगास्टार कैसे बन जाते हैं और इन तीनों में फर्क क्या है? अगर नहीं पता तो आज हम हिंदुस्तान एक्सप्लेनर में फिल्मी सितारों के बनने की कहानी पर डिटेल में बात करेंगे।

पहले फिल्म में छिपाते थे एक्टर्स का नाम

आपको जानकर हैरानी होगी कि 1900-1910 में जब फिल्मी दौर की शुरुआत हुई तो एक्टर्स के नाम ही नहीं बताए जाते थे। इन्हें सीक्रेट रखा जाता था। स्टूडियो मालिकों को डर था कि नाम मिलने पर कलाकार अपनी फीस बढ़ा देंगे। लेकिन धीरे-धीरे दर्शक पर्दे पर दिखने वाले चेहरों को पहचानने लगे थे। 1910 में फ्लोरेंस लॉरेंस को सबसे पहले स्टार का टैग मिला। वह एक कनेडियन-अमेरिकन एक्ट्रेस थीं। उन्हें इंडिपेंडेंट मूवी पिक्चर कंपनी (IMP) के लिए हायर किया गया था। वह पहली एक्ट्रेस थीं जिन्हें नाम के साथ प्रमोट किया गया। उन्हें IMP स्टार कहा गया। इसके बाद एक्टर्स को डिवाइन तरीके से पेश किया गया। फिल्मी एक्टर्स थिएटर के अंधेरे में चमकते थे आम आदमी की पहुंच से दूर थे इसलिए इन्हें सितारे या स्टार्स कहा गया।

बॉलीवुड में कैसे बने सितारे

इंडियन सिनेमा की बात करें तो यहां स्टार्स और सितारे का कॉन्सेप्ट 1940 से 50 के दशक में पीक पर था। दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद जैसे एक्टर्स फिल्म की कहानी का हिस्सा ही नहीं होते बल्कि फिल्म की सफलता भी इन पर डिपेंड होने लगी।

राजेश खन्ना क्यों थे सुपरस्टार

सुपरस्टार की बात करें तो बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना को माना जाता है। 1969 से 1971 के बीच उन्होंने लगातार 15 सोलो हिट फिल्में दीं। यह एक रिकॉर्ड था। उनका स्टारडम आम सितारों से अलग था। स्टार किसी फिल्म के सितारे थे तो सुपर स्टार वो थे जिनका फिल्म में होना मात्र इसकी सफलता की गारंटी है। शाहरुख खान का उदाहरण लेकर समझें तो उनके नाम पर फिल्म के टिकट बिक जाते हैं। उनकी मूवीज पठान और जवान की ग्लोबली बंपर अडवांस बुकिंग हुई थी।

क्या है स्टार, सुपरस्टार और मेगास्टार में फर्क

अगर स्टार,सुपरस्टार और मेगा स्टार में फर्क की बात करें तो यह भी काफी इंट्रेस्टिंग है। स्टार वह है जिसकी पॉप्युलैरिटी फिल्म की कहानी पर टिकी हो। सुपरस्टार वह है जिसका नाम ही फिल्म को हिट कराने की गारंटी बन जाए और जिसकी अपनी एक कल्ट फॉलोइंग हो। वहीं, मेगास्टार वह है जो ग्लोबल आइकन है।

मेगा स्टार की खासियत

मेगा स्टार की एक और खासियत है कि उनके फैन्स उन्हें भगवान मानते हैं। जैसे रजनीकांत का साउथ में जबरदस्त क्रेज है। अमिताभ बच्चन को जब कुली के दौरान चोट लगी तो जनता ने उनके लिए दुआएं की। इस लेवल की दीवानगी और ग्लोबल इम्पैक्ट उन्हें मेगा स्टार बनाता है। शाहरुख खान के लिए भी लोगों में जबरदस्त दीवानगी है।

उदाहरण से समझें

सुपरस्टार के फैन कई पीढ़ी के लोग होते हैं जैसे-अक्षय कुमार, आमिर खान वहीं मेगास्टार्स की बात करें तो अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, शाहरुख खान। वहीं कार्तिक आर्यन को स्टार की कैटिगरी में रखा जा सकता है।

