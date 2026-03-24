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आपके आ जाने से…क्या आप जानते हैं किस गीतकार ने लिखा था गोविंदा का ये हिट गाना? सलमान-शाहरुख के लिए लिखे गीत

Mar 24, 2026 10:55 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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क्या आप जानते हैं गोविंदा का गाना ‘आपके आ जाने से’ सलमान-शाहरुख खान पर फिल्माया ‘ये बंधन तो प्यार का बंधन है, सुनील शेट्टी का गाना ‘ना कजरे की धार’ किस गीतकार की कलम से निकले हैं? एक ऐसा गीतकार जिसके लिखे एक गाने ने सुसाइड रोक दी।

आपके आ जाने से…क्या आप जानते हैं किस गीतकार ने लिखा था गोविंदा का ये हिट गाना? सलमान-शाहरुख के लिए लिखे गीत

1987 में गोविंदा और नीलम की फिल्म खुदगर्ज आई थी। इस फिल्म की कहानी और एक्टर्स की परफॉरमेंस को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था। लेकिन इसका म्यूजिक ज्यादा हिट रहा है। इसी फिल्म का वो गाना था 'आपके आ जाने से' से कुछ साल पहले खूब वायरल हुआ था। ऋतिक रोशन के चाचा राजेश रोशन का म्यूजिक था। लेकिन क्या आप जानते हैं इस खूबसूरत गाने को लिखा किस गीतकार ने था? और जिस सिंगर ने आवाज दी उसे तो भुला दिया गया। लेकिन गाने जबरदस्त हिट हुए जो आज की ऑडियंस के लिए भी खास हैं।

इंदीवर की जर्नी

1950 से लेकर 90 के दशक तक फिल्म इंडस्ट्री पर जिस गीतकार का जादू चल रहा था उसका नाम था इंदीवर। उत्तर प्रदेश के बरुआ सागर में पैदा हुए इंदीवर का असली नाम श्यामलाल बाबू राय था। जबरन हुई शादी के बाद 40 के दशक में इंदीवर मुंबई आए और लंबे इंतजार, स्ट्रगल के बाद इंडस्ट्री में अपना पैर जमाया। 1949 में आई फिल्म मल्हार का गाना 'बड़े अरमानों से रखा है' बहुत पसंद किया गया और इसके बाद उनकी गाड़ी चल पड़ी। इंदीवर ने अपने करियर में शानदार गाने लिखे। एक तो ऐसा भी गाना था जिसने उस जमाने में हो रही आत्महत्याओं पर जैसे रोक लगा दी थी। उस गाने को सुनने के बाद लोगों का मन बदलने लगा था। वो गाना था फिल्म सरस्वती चंद्र का 'छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए'। गाना नूतन पर फिल्माया गया था।

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इंदीवर के गानों ने दी एक्टर्स को पहचान

इंदीवर के नाम कई हिट गाने रहे। एक्टर गोविंदा के लिए इंदीवर ने फिल्म खुदगर्ज का गाना ‘आपके आ जाने से’ लिखा था। इस गाने को आवाज मोहम्मद अजीज ने गाया था जिसे इंडस्ट्री ने वो पहचान नहीं दी जिसके वो हक़दार थे। इंदीवर ने सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्म करण अर्जुन के सभी गाने ‘'ये बंधन प्यार का बंधन है', ममता कुलकर्णी पर फिल्माया 'एक मुंडा मेरी उम्र का', 'गुप चुप गुप चुप', 'जाती हूं मैं' जैसे गाने लिखे। इसके अलावा 'दुश्मन ना करे दोस्त ने जो काम किया है', 'मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया', 'ना कजरे की धार', 'होठों से छू लो तुम' जैसे गाने अपनी कलम से लिखे।

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40 साल के लंबे करियर में मिला एक ही अवॉर्ड

इंदीवर और राजेश रोशन की जोड़ी ने अधिकतर हिट गाने ही बनाए। राकेश रोशन की लगभग सभी फिल्मों में इस जोड़ी ने काम किया और एक दूसरे को इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाई। सभी फिल्मों का म्यूजिक जबरदस्त हिट हुआ। इंदीवर ने शानदार, ब्लॉकबस्टर गाने लिखे लेकिन उन्हें सिर्फ 5 गानों के लिए फिल्मफेयर नॉमिनेशन मिला और एक बार फिल्म अमानुष के गाने 'दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा' के लिए अवॉर्ड। ऐसा कहा जाता है कि इंदीवर ने अपनी 300 फिल्मों के लिए करीब 1000 गाने लिखे थे।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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