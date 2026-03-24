Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जान से गुजरते हैं…क्या आप जानते हैं धुरंधर 2 के इस गाने को किसने लिखा था? ये हैं लिरिक्स

Mar 24, 2026 12:52 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 का गाना ‘जान से गुजरते हैं’ पसंद किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक कव्वाली है जिसे सालों पहले सुना गया था। बाद में उस्ताद ने दी अपनी आवाज। अब नई धुनों के साथ ये गाना कमाल कर रहा है। ये हैं इस गाने ले लिरिक्स।

जान से गुजरते हैं…क्या आप जानते हैं धुरंधर 2 के इस गाने को किसने लिखा था? ये हैं लिरिक्स

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। इस फिल्म की कहानी, एक्टर्स की दमदार परफॉरमेंस के साथ म्यूजिक की चर्चा हो रही है।आदित्य धर ने अपनी इस फिल्म में 90 के दशक के कई गाने इस्तेमाल किए हैं। उनमें से एक गाना ‘दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं’ खूब पसंद किया जा रहा है। ये गाना सुनने के बाद लगेगा कि कोई पुराना बॉलीवुड सॉंग है। लेकिन असल में ये गाना नहीं बल्कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की गाई एक कव्वाली है जिसे सबसे पहले 1977 में सुना गया था।

कव्वाली से बन गया साल का सबसे बड़ा गाना

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 में गाना बजता है दिल पे जख्म खाते हैं’। इस गाने को फिल्म के अहम सीन के दौरान फिल्माया गया है। लेकिन असल में ये एक कव्वाली है जिसे सबसे पहले 1977 में सुना गया था। लेकिन असली पहचान इस गाने को 1995 में मिली। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने एक कव्वाली समारोह में गाया था। इसके अलावा ‘दिल पे जख्म’ नाम की एल्बम में सुनाई दिया। इस गाने को नुसरत फतेह अली खान ने ही शब्दों से पिरोया है। लेकिन कुछ जगह पर मिली जानकारी के मुताबिक गाने को इकबाल सफीपुरी ने लिखा था। अब ये गाना धुरंधर 2 में नई धुनों के साथ सुनाया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:धुरंधर 2 के इस सीन को देखकर रोई थी ऑडियंस, AI वर्जन ने कर दिया खुश

गाने के ये है हिंदी लिरिक्स-

दिल पे ज़ख़्म खाते हैं जान से गुज़रते हैं

जुर्म सिर्फ़ इतना है उनको प्यार करते हैं

वो जो फेर कर नज़रें पास से गुज़रते हैं

ऐ ग़म-ए-ज़माना हम तुझ को याद करते हैं

वो दयार-ए-जानां हो या ज्वार-ए-मय-ख़ाना

गर्दिशें ठहरती हैं हम जहां ठहरते हैं

एतिबार बढ़ता है और भी मोहब्बत का

जब वो अजनबी बन कर यास से गुज़रते हैं

ये भी पढ़ें:धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर ने लिखे हैं इन फिल्मों के सॉन्ग,सालों किया स्ट्रगल

फिल्म की कमाई

बता दें, आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। फिल्म ने रिलीज के 6 दिनों के अंदर ही फिल्म ने 527 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। दुनियाभर में फिल्म को जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये फिल्म अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 की वर्ल्डवाइड कमाई को पीछे छोड़ देगी।

ये भी पढ़ें:दुनिया में कितना गम है…जानिए किसने लिखा था ये गाना, सिंगर को नहीं मिली पहचान
Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
Bollywood News Dhurandhar ranveer singh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।