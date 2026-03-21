जानिए कौन है धुरंधर 2 में रणवीर सिंह का राइट हैंड बनने वाला रिजवान? ऋतिक की थी मदद, विकी को किया ट्रेंड
धुरंधर 2 में रणवीर सिंह के किरदार हमजा का राइट हैंड बनने वाला रिजवान शाह असल में कौन हैं? इससे पहले आदित्य धर की इस फिल्म में भी किया था काम। यामी गौतम के साथ की स्क्रीन शेयर। ऋतिक रोशन की रिकवरी में की थी मदद।
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने दुनियाभर में धमाका किया हुआ है। फिल्म की चर्चा बड़े कलाकार, पॉलिटिशियन कर रहे हैं। दुनियाभर में ये फिल्म कमाई कर रही है।एक्टर्स की परफॉरमेंस, कहानी ने अपनी अलग जगह बना ली है। और अब फिल्म के किरदारों की बात हो रही है। रणवीर सिंह फिल्म की जान हैं। लेकिन उनके साथ कई एक्टर्स नजर आए हैं जिन्होंने अपनी स्क्रीन प्रेसेंस और कमाल की एक्टिंग से लीड रणवीर के सामने भी अलग पहचान बनाई। उन किरदारों में से एक रिजवान शाह हैं। धुरंधर 2 में रणवीर सिंह के किरदार हमजा का राइट हैंड बनने वाला रिजवान का असली नाम मुस्तफा अहमद है।
जानिए कौन है रिजवान उर्फ मुस्तफा अहमद
जिन्होंने भी धुरंधर के दोनों पार्ट्स देखें हैं वो समझ पाएंगे कि रिजवान का किरदार इस फिल्म को और ज्यादा खास बना देता है। पहले पार्ट में मुस्तफा को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया था। लेकिन दूसरे पार्ट में रणवीर के साथ नजर आने वाला ये रिजवान बिना ज्यादा डायलॉग के अपनी छाप छोड़ गया है। फिल्म के क्लाइमेक्स में रिजवान को जब मशीन गन के साथ देखा गया तो वो सीन ऑडियंस के लिए ट्रीट बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रणवीर का हैंडलर रिजवान का किरदार निभाने वाले मुस्तफा अहमद असल में हैं कौन?
जिम ट्रेनर हैं मुस्तफा
मुस्तफा अहमद पेशे से स्ट्रेंथ, कंडीशनिंग कोच हैं। उन्होंने पिछले कई सालों में बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स को ट्रेनिंग दी है। उन्हें उनके रोल के हिसाब से फिजिकली तैयार किया है। इस लिस्ट में रणवीर सिंह भी शामिल हैं। रणवीर को उनकी फिल्म पद्मावत में खिलजी के रोल के लिए जो बॉडी चाहिए थी, उसमें मुस्तफा ने ही उन्हें ट्रेनिंग दी थी। आदित्य धर की पत्नी एक्ट्रेस यामी गौतम को आर्टिकल 370, विकी कौशल को सरदार उधम के लिए मुस्तफा ने ही तैयार किया था। इसके अलावा जब ऋतिक रोशन की फिजियोथेरेपी चल रही थी तो मुस्तफा ने ही उन्हें रिकवर करने में मदद की थी।
आदित्य धर के साथ बना कनेक्शन
मुस्तफा और डायरेक्टर आदित्य धर के बीच फिटनेस के अलावा भी कनेक्शन बना। मुस्तफा ने आदित्य धर की ही लिखी और प्रोड्यूस की फिल्म धूम धाम से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करते हुए छोटे रोल से डेब्यू किया। इस फिल्म में वो यामी गौतम के साथ सनी नाम के किरदार में नजर आए थे। बाद में आदित्य ने इन्हें धुरंधर में रिजवान का रोल दिया जो आज पसंद किया जा रहा है।
रणवीर से ज्यादा सॉलिड बॉडी है मुस्तफा की
फिल्म धुरंधर में रणवीर को बब्बर शेर की तरह दहाड़ते दिखाया गया है। इस फिल्म के लिए रणवीर ने अपनी बॉडी पर भी काम किया है। लेकिन असल में एक्टर के हैंडलर रिजवान का किरदार निभाने वाले मुस्तफा अहमद की बॉडी, 6 पैक एब्स के आगे दूसरे एक्टर फीके लगेंगे। मुस्तफा अपनी फिटनेस वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। कई महीनों तक पसीना बहाने के बाद उन्होंने ऐसी बॉडी बनाई है। इसके अलावा वो फिटनेस कफ्रीक हैं। हर दिन खुद को चैलेंज करते हुए फिट रहने के तरीकों पर काम करते हैं।
फिल्मों ने मुस्तफा को नया मौका दिया है। उन्हें ऑडियंस पसंद कर रही है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय में मुस्तफा को अन्य फिल्मों में एक्टिंग करते देखा जाएगा।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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