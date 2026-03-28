जानिए क्या है साइक्लोस्पोरा कैटेनेन्सिस? इसी इन्फेक्शन की वजह से 14 दिन से बीमार हैं ऋतिक की गर्लफ्रेंड सबा आजाद
ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने बताया कि उन्हें साइक्लोस्पोरा कैटेनेन्सिस इन्फेक्शन हुआ है। सिंगर-एक्ट्रेस पिछले 14 दिन से बीमार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं साइक्लोस्पोरा कैटेनेन्सिस क्या होता है? इस इन्फेक्शन की वजह और लक्षण जानिए।
ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस-सिंगर सबा आजाद इस समय बीमार हैं और पिछले 14 दिनों से उनका इलाज चल रहा है। सबा ने खुद हॉस्पिटल से तस्वीर शेयर बताया कि उन्हें साइक्लोस्पोरा कैटेनेन्सिस नाम का इन्फेक्शन हुआ है। इस इन्फेक्शन की वजह से सबा का 4 किलो वजन कम हो गया है। वो बहुत कमजोर महसूस कर रही हैं। सबा ने बताया कि अब उनमें एक टूथस्टिक तक उठाने की हिम्मत नहीं है। ऐसे वक्त में ऋतिक रोशन उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। सबा ने ये भी कहा कि वो हमेशा घर का खाना खाती हैं उन्हें ये इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन साइक्लोस्पोरा कैटेनेन्सिस नाम का इन्फेक्शन है क्या, कैसे होता है और इसके लक्षण क्या हैं?
जानिए क्या है सबा कोई इस बीमारी के लक्षण
साइक्लोस्पोरा कैटेनेन्सिस पेट का इन्फेक्शन है जिसे साइक्लोस्पोरियासिस बीमारी भी कहा जाता है। इस इन्फेक्शन की वजह से पेट की आंतें प्रभावित होती हैं। इससे डायरिया होता है। ये इन्फेक्शन गंदा खाना खाने या पानी पीने की वजह से होता है। कच्ची या सही से साफ नहीं की गई सब्जियां। कच्ची सब्जियां जैसे धनिया, पुदीना या सलाद में इस्तेमाल पत्ते, स्ट्रॉबेरी, खाना बनाते समय साफ सफाई नहीं रखना, गंदा, खुले में रखे हुए पानी से इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। साइक्लोस्पोरियासिस के लक्षण हैं बार-बार दस्त, पेट में दर्द, गैस , कमजोरी, कुछ मामलों में कभी-कभी बुखार आना, वजन कम होना।
सबा का 4 किलो वजन हुआ कम
इस बीमारी से बचने के लिए सलाह दी जाती है कि सब्जियों को साफ करके ही खाए। सलाद में इस्तेमाल पत्तों को कई बार धोया जाना चाहिए। साफ पानी, साफ बर्तन में खाना पीना खाया या बनाया जाना चाहिए। इस बीमारी की चपेट में आई सबा आजाद पिछले 14 दिनों से बीमार हैं। उन्होंने बताया कि वो हर समय घर का खाना खाती हैं और पानी की बोतल लेकर निकलती हैं। वो ऐसे समय पर बीमार हुई हैं जब वो सबसे ज्यादा बिजी थीं। सबा ने कहा कि उनका वजन पहले से ही कम है और इस इन्फेक्शन के बाद 4 किलो कम हो गया है। वो इरिटेट महसूस करती हैं, लेकिन ऋतिक रोशन उनका हौसला बढ़ा रहे हैं।
ऋतिक और सबा का रिश्ता
बता दें, सबा आजाद और ऋतिक रोशन पिछले 4 सालों से रिलेशनशिप में हैं। दोनों ने अपना रिश्ता ऑफिसियल किया हुआ है। दोनों को अक्सर साथ में छुट्टियों पर जाते देखा गया है। सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे के लिए प्यार का इज़हार करते देखे गए हैं। ऋतिक कई पारिवारिक फंक्शन में गर्लफ्रेंड सबा के साथ ही देखे गए हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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