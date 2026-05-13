मुगल ए आजम के लिए गाना नहीं चाहते थे उस्ताद बड़े गुलाम अली, पीछा छुड़ाने के लिए मांगी 50 गुना फीस; आसिफ ने फिर पलटी बाजी

उस्ताद बड़े गुलाम अली खान मुगल ए आजम फिल्म के लिए गाना नहीं गाना चाहते थे। लेकिन डायरेक्टर के आसिफ ने उन्हें मनाने के लिए उनकी हर जिद्द पूरी की।

फिल्म मुगल ए आजम बनाने के लिए के आसिफ ने अपना सब कुछ लगा दिया था फिर चाहे फिल्म के एक गाने के लिए पूरा शीशमहल बनवाना हो या अपनी जिंदगी के 10 साल देना। इसी बीच तानसेन के गाए गाने को सलीम और अनारकली पर फिल्माया जाना था, लेकिन सवाल ये खड़ा हो गया कि अब ये गाना गाएगा कौन। इस पर जवाब आया कि अगर तब ये गाना तानसेन ने गाया था तो आज के तानसेन को ये गाना गाना होगा और तब के तानसेन थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब।

उस्ताद ने गाने से कर दिया था मना के आसिफ और म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद पहुंचे गुलाम अली के घर, लेकिन उन्होंने गाने से मना कर दिया। वह बोले ना पहले गाया था और ना आज गाऊंगा। इस पर के आसिफ ने कहा कि उस्ताद साहब गाना तो आपको ही पड़ेगा।

उस्ताद साहब ने मांगे थे 50 गुना ज्यादा पैसे इसके बाद उस्ताद साहब, नौशाद को लेकर कोने में गए और कहा कि ये कैसे शख्स हैं जो मान नहीं रहे। उस्ताद साहब ने सोचा कि मैं इन्हें कुछ ऐसा कहता हूं जिसे सुनकर आसिफ खुद पीछे हट जाएं। उस वक्त जहां सिंगर्स एक गाने के लिए 400-500 रुपये लेते थे तब उस्ताद साहब ने 25 हजार रुपये मांगे।

के आसिफ ने मानी ये मांग आसिफ इस अमाउंट को सुनकर खड़े हुए और कहा उस्ताद साहब ये रकम तो कुछ भी नहीं। आप तो अनमोल हैं। चलिए मिलते हैं शूटिंग पर।

उस्ताद साहब ने फिर ये गाना लाइव गाया और इसका पूरा वीडियो भी लाइव किया गया।

मुघल ए आजम फिल्म आज भी जिंदा है और इसका क्रेडिट के आसिफ को जाएगा।

गुलाम अली ने फिर रखी थी ये शर्त ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जब गुलाम अली खान ने ये गाना रिकॉर्ड किया तब के आसिफ कुछ खास इम्प्रेस नहीं हुए तो गुलाम अली को गुस्सा आ गया। वह बोले कि तभी वह अब गाना गाएंगे जब उन्हें वो सीन दिखाया जाएगा जिस पर ये गाना फिल्माया जाना है।

फिर के आसिफ ने स्पेशयली किया शूट के आसिफ ने लेकिन उस सीन की शूटिंग तक नहीं की थी। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने फिर दिलीप कुमार और मधुबाला के किरदार सलीम और अनारकली के सीन को शूट किया जिसमें दोनों पैलेस के गार्डन में रोमांस कर रहे हैं। इसके बाद जल्दी इस सीन को एडिट किया और कट करके उसे सिंगर को दिखाया।

रोशमिला भट्टाचार्या ने फिर नौशाद के हिसाब से उसे लिखा और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने पूरा सीन देखा और फिर गाना रिकॉर्ड किया।

उस्ताद साहब ने फिर 3 बार ये गाना रिकॉर्ड किया और के आसिफ से कहा कि उन्हें जो भी वर्जन ठीक लगे वह यूज कर सकते हैं।